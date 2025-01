È tempo di grandi novità per Wout van Aert. Il campione belga avrebbe dovuto chiudere la sua stagione nel ciclocross nello scorso weekend, per poi concentrarsi unicamente sulla preparazione in vista del debutto nel Ciclismo su strada. All'ultimo momento, invece, van Aert ha deciso di cambiare programma e di prolungare il suo impegno nel ciclocross rispondendo alla convocazione del Ct belga per i Mondiali in programma domenica 2 febbraio a Lievin, in Francia. Sul circuito transalpino si rinnoverà così l'eterna sfida tra van Aert e il rivale di sempre Mathieu Van der Poel, deciso a conquistare il settimo alloro iridato da record.

Wout van Aert si presenterà al via dei Mondiali con un'interessante novità tecnica, delle pedivelle molto più corte rispetto a quelle utilizzate in passato.

Van Aert con le pedivelle rosse da 165 mm

Finora, Wout van Aert pedalava con delle pedivelle da 172,5 millimetri, una misura classica per il ciclismo professionistico. Negli ultimi anni si è però sempre più diffusa la tendenza ad usare pedivelle più corte. Questo favorirebbe una posizione in bici più aggressiva ed efficace e una pedalata a cadenze molto alte. Tadej Pogacar è uno dei più convinti utilizzatori delle pedivelle corte, anche se le sue straordinarie prestazioni non sono certo dovute solo a questo particolare tecnico.

Ora anche Wout van Aert si è convinto a cambiare pedivelle ed ha optato per un modello da 165 millimetri.

Il campione belga si sta già allenando da tempo con questo nuovo componente e lo vedremo sia ai Mondiali di ciclocross che nella stagione del ciclismo su strada con le pedivelle corte. Il cambio è stato confermato anche dalle tante foto degli allenamenti di Wout van Aert che stanno circolando sui social. Il belga utilizza un modello di pedivelle della SRAM.

L'azienda fornitrice della Visma Lease a Bike utilizza un colore diverso per contrassegnare le pedivelle di diverse lunghezze. Quelle da 172.5 che il belga ha usato fino a qualche tempo fa hanno una linea verde, che diventa rossa in quelle da 165 che il belga sta utilizzando adesso.

I Mondiali di ciclocross e poi il debutto nel ciclismo su strada

La prima occasione in cui vedere all'opera Wout van Aert con le pedivelle corte sono i Mondiali di ciclocross. L'evento è in programma a Lievin, in Francia, domenica 2 febbraio con la partenza alle 15:00. Il corridore della Visma ha deciso di prendere parte alla rassegna iridata solo una settimana prima della corsa e si presenta come l'unica possibile minaccia al predominio di Mathieu Van der Poel.

Chiusa la stagione del ciclocross, van Aert debutterà nel ciclismo su strada, sempre con le pedivelle corte, il 17 febbraio alla Clasica Jaen. Dal 19 febbraio, il belga sarà impegnato alla Volta Algarve e nel weekend che apre il mese di marzo inizierà la stagione delle classiche del nord con Het Nieuwsblad e Kuurne Bruxelles Kuurne.

Dopo questa sequenza di corse, van Aert trascorrerà un periodo in altura ad allenarsi, saltando sia la Strade Bianche che la Milano Sanremo. Il corridore della Visma tornerà in azione il 28 marzo alla E3 Saxo Classic di Harelbeke, a cui seguiranno la Dwars door Vlaanderen e i grandi eventi di Fiandre e Roubaix.