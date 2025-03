Mai come quest'anno, il ciclismo italiano arriva alla partenza della Milano - Sanremo con sogni e speranze concrete. L'avvio della stagione del Ciclismo professionistico ha segnato un certo rilancio del movimento azzurro, che nella Classicissima punterà su Filippo Ganna e Jonathan Milan. Se le ambizioni di Ganna sono corroborata dai risultati già raggiunti negli anni scorsi, tra cui un secondo posto, quelle di Milan rappresentano la vera novità di questa Sanremo. Il progetto della Lidl Trek di ampliare il raggio d'azione di Milan, passando dalle volate alle grandi classiche, è ancora in una fase iniziale, ma il corridore sta vivendo una crescita tale da dare forza ai sogni più audaci.

Il campione friulano guiderà la Lidl Trek insieme a Mads Pedersen, e alla vigilia della corsa ha già mostrato temperamento e mentalità vincente. "Anche se c'è Pogacar, correre per il secondo posto è un atteggiamento con cui hai già perso" ha dichiarato Milan.

Milan: 'Ora mi sento nuovamente fiducioso'

Le parole di Jonathan Milan suonano come una sorta di risposta a una dichiarazione fatta da Alberto Bettiol alla vigilia della Strade Bianche, e che fece un certo rumore nel mondo del ciclismo. Bettiol ammise di partire pensando già alla corsa per il secondo posto, considerando fuori categoria Tadej Pogacar. Milan si è rifiutato di partire con una mentalità così remissiva. "Ci saranno molti campioni alla partenza di sabato, ma penso che la Milano-Sanremo sia come ogni altra gara, nessuno correrà solo per il secondo posto, anche se Tadej Pogačar è al via.

Se corri con questo atteggiamento hai già perso, e non andremo pensando che sia l'unico risultato possibile, soprattutto con il gruppo che abbiamo qui" ha dichiarato Jonathan Milan.

Il corridore della Lidl Trek ha dato delle notizie rassicuranti sulle sue condizioni. Milan ha vinto due tappe alla recente Tirreno - Adriatico, in cui però è anche stato coinvolto in una caduta.

"Dopo quell'incidente, per un paio di giorni non mi sono sentito bene in salita. Avevo paura soprattutto per il gomito e per la caviglia. Dopo la caduta non riuscivo a fare forza sulla gamba sinistra, poi abbiamo scoperto che non c'era niente di rotto e nel fine settimana mi sono sentito meglio. Mi sento nuovamente fiducioso" ha raccontato Jonathan Milan.

'Cercherò di restare in gruppo sul Poggio'

La Lidl Trek adotterà una strategia a due punte in questa Milano - Sanremo, con la leadership condivisa tra Milan e Mads Pedersen. Il danese è apparso in grande forma alla Parigi - Nizza, in cui ha vinto una tappa ma ha soprattutto sorpreso per le sue prestazioni in salita. La strategia dovrebbe vedere Pedersen muoversi sulle tracce degli altri favoriti attesi all'attacco sul Poggio, mentre Milan dovrà cercare di non perdere troppo terreno in salita, restare nel vivo della corsa e giocarsi il tutto per tutto allo sprint.

"Cercherò di restare in gruppo sul Poggio, anche se so che andranno veloci in salita. Sarà importante stare davanti. Abbiamo una squadra forte, Pedersen volava alla Parigi Nizza e spero che Stuyven sia recuperato al meglio dopo la caduta alla Tirreno. Per noi è un uomo cruciale" ha dichiarato Jonathan Milan.