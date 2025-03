Nel weekend in arrivo si svolgeranno le sfide di Gara 2 delle semifinali playoff scudetto valide per la Serie A di Pallavolo femminile. Ad aprire il programma sarà il match tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano, che si svolgerà sabato 29 marzo alle ore 17.00 presso il Pala Igor di Novara.

Nel primo incontro di Gara 1 le Pantere si sono imposte con un netto 3-0 e proveranno a ripetersi per indirizzare la serie, che in ogni caso proseguirà almeno con un altro match, essendo al meglio delle cinque partite.

Il match tra Novara e Conegliano sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

L’altra partita delle semifinali, quella tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, si svolgerà invece domenica 30 marzo con inizio fissato alle ore 20.30.

Il risultato di Gara 1 tra Conegliano e Novara

Nel primo incontro tra le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara, le padrone di casa hanno rispettato il pronostico vincendo il match con il massimo scarto. Il punteggio finale di 3-0 (25-17, 25-16, 25-13) rispecchia a pieno l’andamento della partita, in cui le Pantere hanno mostrato una superiorità netta nei confronti delle avversarie, prendendo subito il largo nel primo set e poi mantenendo un ampio margine anche nei successivi parziali.

Il titolo di MVP del match è andato a Zhu, grazie a 16 punti a referto e soprattutto a numerose giocate decisive.

La migliore realizzatrice dell’incontro è stata invece Isabelle Haak, che con 2576 punti totali è diventata la scoring leader della storia di Conegliano riuscendo a superare Robin De Kruijf.

Lo stato di forma delle due squadre

La Prosecco Doc Imoco Conegliano prosegue dunque il suo momento di forma straordinario, il tutto considerato che in questa stagione è ancora imbattuta. La compagine guidata da coach Daniele Santarelli aveva in precedenza superato Bergamo ai quarti in due gare. La squadra, oltre al cammino finora perfetto in campionato, ha centrato anche la qualificazione alla fase finale della Champions League, in cui nella Final Four di maggio in programma ad Istanbul, affronterà Milano in un derby tutto italiano.

Dall’altra parte la Igor Gorgonzola Novara è reduce dalla vittoria europea per 3-1 nella finale d’andata di CEV Cup contro la formazione romena dell’Alba Blaj. Un successo fondamentale per la formazione allenata da coach Lorenzo Bernardi, che da un lato potrebbe dare fiducia in vista di questa Gara 2 playoff ma dall'altra potrebbe aver tolto un po’ di energie dato l’impegno infrasettimanale. Nel turno precedente dei playoff Novara aveva superato in tre gare la Reale Mutua Fenera Chieri.