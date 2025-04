Conclusa la campagna di classiche di primavera, il ciclismo professionistico è già pronto a tuffarsi nella stagione dei grandi giri. Venerdì 9 maggio, con un'inedita tre giorni albanese, scatta il Giro d'Italia, che vede al via tanti campioni, da Roglic a Ayuso, da Van Aert a Pidcock. Dopo l'inizio in Albania, la corsa rosa tornerà in Italia visitando brevemente il sud per poi risalire la penisola e arrivare al confronto con le grandi salite alpine, prima al nord est e quindi al nord ovest. L'ultima tappa di montagna è fissata in Piemonte per sabato 31 maggio.

Il percorso prevede il passaggio sul Colle delle Finestre, salita dalla storia abbastanza fresca ma già leggendaria. Per la sua difficoltà e per la posizione che occupa nel percorso del Giro d'Italia, il Finestre si preannuncia come uno dei punti decisivi dell'intera corsa. Le notizie che arrivano dal Piemonte sono però piuttosto negative. Nei giorni scorsi, nella zona ci sono state delle intense precipitazioni nevose e per questo, RCS Sport starebbe pensando a un eventuale piano alternativo.

Giro d'Italia, arrivo sul Sestriere al penultimo giorno

La ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia è in programma sabato 31 maggio, alla vigilia del finale di Roma. Il percorso prevede il via da Verres, in Valle d'Aosta, e l'arrivo a Sestriere, in Piemonte, salendo al Colle del Lys e al Colle delle Finestre.

Con il suo sterrato, le pendenze costanti sul 10% e i panorami mozzafiato, il Finestre è diventata una salita iconica. L'alta quota, quasi 2200 metri al valico, impone però dei rischi a causa delle condizioni climatiche. Nelle scorse edizioni in cui è stato affrontato, il Giro d'Italia ha sempre trovato una situazione fortunata sul Colle delle Finestre.

Stavolta, però, il maltempo sta già mettendo in pericolo il passaggio della corsa rosa. Negli ultimi giorni, la zona è stata interessata da forti nevicate, con accumuli di 30-40 centimetri. Queste precipitazioni, in un contesto già fragile a causa dello sterrato, hanno creato dei dubbi sulle possibilità di salire al Colle delle Finestre. La tappa potrebbe essere modificata, con la possibile cancellazione della salita al Finestre.

Vegni: 'L'ultima tappa regalerà un'emozione speciale'

Intanto, a Roma, si è svolta la presentazione ufficiale dell'ultima tappa del Giro d'Italia. La corsa rosa si concluderà domenica 1° giugno, con il via dalla Città del Vaticano e l'arrivo al Circo Massimo, un evento particolarmente significativo nell'anno del Giubileo e peraltro in un contesto in cui da pochi giorni potrebbe essere stato proclamato il nuovo Papa.

La 21^ e ultima tappa del Giro percorrerà una prima parte in linea con un'andata e ritorno verso Ostia, per poi entrare in un circuito finale da ripetere per otto volte. "Roma regalerà ancora una volta un finale spettacolare al Giro d’Italia"< ha dichiarato il direttore della corsa Mauro Vegni.

"Attraversando luoghi iconici conosciuti in tutto il mondo. La partenza dalla Città del Vaticano, voluta da Papa Francesco nell’anno del Giubileo, aggiunge un’emozione speciale a questa tappa, che unisce lo sport alla spiritualità" ha concluso Vegni.