Oltre alla finale scudetto, i playoff della SuperLega 2025 di pallavolo maschile regalano un’altra grande sfida, quella che mette in palio il terzo posto in classifica. Si tratta di un piazzamento, che oltre al prestigio, è fondamentale ottenere, infatti il terzo gradino del podio vale come pass di qualificazione per la prossima CEV Champions League, mentre la perdente si dovrà accontentare di un posto in CEV Cup. Di fronte ci saranno le due squadre fermate in semifinale, ovvero i Campioni d’Italia uscenti della Sir Susa Vim Perugia e la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

La sfida sarà al meglio delle tre gare e il match di Gara 1 è in programma oggi (martedì 29 aprile), alle ore 20.30 presso il PalaBarton Energy. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il cammino di Perugia e Piacenza nei playoff scudetto

La Sir Susa Vim Perugia è reduce dalla delusione per l’eliminazione in semifinale playoff subita dopo una clamorosa rimonta per 2-3 nella serie contro la Cucine Lube Civitanova. I Block Devils dopo aver vinto le prime due gare, hanno perso i seguenti tre match, con la decisiva partita di Gara 5 persa con il punteggio di 3-1. In precedenza la formazione guidata da coach Angelo Lorenzetti aveva superato nei quarti di finale dei playoff scudetto Valsa Group Modena in tre gare.

Dall’altra parte la Gas Sales Bluenergy Piacenza è stata sconfitta in semifinale playoff dall’Itas Trentino in tre gare, ma tenendo comunque testa agli avversari con i primi due match persi al tie-break e il terzo per 3-1. Nei quarti la squadra guidata da coach Ljubo Travica aveva invece superato Rana Verona in tre gare e con altrettante vittorie piene (1-3, 3-0, 1-3).

Per la Sir Susa Vim Perugia questa è la prima partecipazione assoluta ai playoff terzo posto, mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza li ha già disputati nel 2022/23, quando ottenne il pass europeo grazie alla vittoria contro Milano.

Precedenti ed ex tra Perugia e Piacenza

I precedenti tra Perugia e Piacenza sono quindici in partite ufficiali, con il bilancio complessivo che è favorevole ai Block Devils con tredici vittorie contro le sole due degli emiliani.

In questa stagione ci sono stati tre incontri, tutti vinti da Perugia, che ha avuto la meglio per 3-1 nella semifinale di Supercoppa, al tie-break in casa nel girone di andata della Regular Season e poi per 3-1 nel girone di ritorno in trasferta.

Per quanto riguarda gli ex della partita, sono tre: Davide Candellaro tra le file di Perugia, che ha giocato per Piacenza nella stagione 2020-2021 e poi Gianluca Galassi e Fabio Ricci per Piacenza, che avevano giocato a Perugia rispettivamente nel 2018-2019 e dal 2017 al 2022.