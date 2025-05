Il Giro d'Italia 2025 è ormai pronto a percorrere le strade del paese e arrivare nelle case di milioni di persone. Venerdì 9 maggio inizia la grande avventura della corsa rosa, con la prima delle tre tappe in programma in Albania. L'evento sarà trasmesso in tv e in streaming sia dalla Rai che da Eurosport – Discovery Plus, con dirette integrali e approfondimenti. Il primo appuntamento sarà già per mercoledì 7 maggio, quando si terrà la classica presentazione delle squadre. Da venerdì 9, poi, via alla prima delle 21 tappe, che saranno proposte integralmente da Rai e Eurosport con le telecronache di Francesco Pancani e Luca Gregorio.

Il Giro d'Italia su Eurosport

La programmazione tv e streaming di Eurosport e della piattaforma Discovery Plus per il Giro d'Italia 2025 parte con la presentazione delle squadre, prevista per mercoledì 7 maggio alle 18.30 con il commento di Luca Gregorio.

Le 21 tappe della corsa rosa di ciclismo saranno trasmesse integralmente sempre con la telecronaca di Luca Gregorio, affiancato nel commento tecnico da Riccardo Magrini. Nel ruolo di terza voce si alterneranno Wladimir Belli e Moreno Moser. L'approfondimento post - tappa si potrà seguire sul canale Youtube di Eurosport Italia.

Sulla Rai da Giro Mattina a Giro Notte

La Rai risponde con una programmazione che, tra dirette e trasmissioni di contorno, copre quasi tutta la giornata.

Dopo la presentazione delle squadre, trasmessa da Rai Sport alle 18.30 del 7 maggio, si inizia dal 9 con una programmazione standard che parte da Giro Mattina. Circa 45 minuti prima del via di ogni tappa, il programma andrà a caccia di notizie, interviste e anticipazioni. Al termine, sempre su Rai Sport, si comincerà con la diretta della tappa, che poi si trasferirà su Rai Due alle 14.

Le voci del Giro d'Italia sulla Rai saranno il telecronista Francesco Pancani e il commentatore tecnico Stefano Garzelli, con l'aggiunta di Fabio Genovesi per gli interventi culturali. La Rai conterà anche sugli inviati in moto, Giada Borgato e Stefano Rizzato. A fine tappa, sempre su Rai Due, la palla passerà al Processo, con Alessandro Fabretti affiancato da due ex Commissari Tecnici della nazionale, Davide Cassani e Daniele Bennati.

Il racconto del Giro d'Italia tornerà poi su Rai Sport per due trasmissioni che riproporranno le fasi salienti della giornata, con commenti e interviste. Alle 20 è il momento di TGiro, a mezzanotte di Giro Notte.

Il Giro d'Italia 2025 inizia venerdì 9 maggio con la prima tappa, da Durres a Tirana. La corsa rosa resta per i primi tre giorni in Albania, per poi riprendere dall'Italia martedì 13 con la Alberolbello - Lecce. La conclusione è fissata a Roma per domenica 1° giugno.