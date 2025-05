Sono stati annunciati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi gli atleti convocati per la Nations League 2025 di pallavolo maschile. Sono 30 gli azzurri selezionati per il prossimo grande appuntamento internazionale di volley, che vedrà l’Italia fare il proprio esordio l’11 giugno contro la Bulgaria nel primo match della Pool 1, le cui partite si svolgeranno a Québec City, in Canada. Le convocazioni sono state comunicate durante la presentazione delle nazionali azzurre, che si è svolta stamane presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Tra i nomi in elenco ci sono tante conferme, un'abbondanza di palleggiatori e anche due novità significative, la convocazione dell’opposto Kamil Rychlicki e dello schiacciatore Tim Held.

I 30 azzurri convocati per la Nations League

Ferdinando De Giorgi ha convocato trenta atleti per la prossima Nations League, di seguito l’elenco completo dei giocatori selezionati. Tra i palleggiatori vi sono Simone Giannelli, Mattia Boninfante, Paolo Porro e Riccardo Sbertoli. Come schiacciatori presenti Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Davide Gardini, Tim Held, Daniela Lavia, Luca Porro, Francesco Recine e Francesco Sani. Come centrali ci sono Simone Anzani, Riccardo Caneschi, Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Tra gli opposti ci sono Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi, Giulio Pinali e Kamil Rychilicki. Infine nel ruolo di libero sono stati scelti Fabio Balaso, Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.

In quella lista spicca la prima convocazione per Kamil Rychilicki, atleta nato in Lussemburgo che ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2022 ed era in attesa che si completasse l’iter burocratico per poter essere convocato con la nazionale. Altra novità è quella di Tim Held, figlio d’arte, visto che il padre Henk-Jan con la maglia dell’Olanda sconfisse l’Italia nella finale delle Olimpiadi di Atlanta 1996. Tra le assenze principali vi è quella del centrale Roberto Russo, nella squadra olimpica, che sta recuperando dall’operazione e potrebbe tornare protagonista in vista dei Mondiali, come lo schiacciatore Tommaso Rinaldi, assente in questa selezione.

Il programma dell’Italia in Nations League

Per la nazionale italiana maschile la Nations League inizierà l’11 giugno con il primo match della Pool 1 a Québec City, contro la Bulgaria, poi ci saranno le sfide contro Germania, Francia e Argentina. La tappa successiva per gli azzurri sarà dal 25 giugno a Chicago (Stati Uniti) con gli avversari della Pool 5 che saranno Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti. Infine nell’ultima settimana della fase a gironi i nostri portacolori andranno a Lubiana (Slovenia) dove dal 16 luglio affronteranno nella Pool 8 Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda. La fase finale è in programma invece a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto.