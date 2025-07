La nazionale italiana maschile di pallavolo inizia la preparazione per le Finals della Volleyball Nations League 2025. Gli azzurri hanno chiuso la fase intercontinentale del torneo al secondo posto in classifica generale, alle spalle del Brasile, con dieci vittorie e ventotto punti complessivi. Il prossimo passo per i nostri portacolori sarà affrontare i match della fase finale ad eliminazione diretta, in programma a Ningbo, in Cina, dal 30 luglio al 3 agosto. Dopo due giorni di riposo al rientro da Lubiana (Slovenia) dove si è giocata la terza week, la nazionale italiana tornerà al lavoro giovedì 24 luglio per un collegiale al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

Gli azzurri si alleneranno sotto la guida dello staff tecnico fino a sabato 26, giorno in cui è prevista la partenza per la Cina. Per questa occasione il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato quattordici giocatori, che saranno poi quelli che vedremo impegnati nelle Finals, con l’importante rientro di Yuri Romanò.

I convocati dell’Italia per le Finals di Ningbo

Per la fase finale della Volleyball Nations League 2025 il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha scelto di dare continuità alla squadra che si è ben comportata nella fase intercontinentale. Infatti il CT azzurro ha confermato gran parte degli azzurri che hanno giocato le partite nella terza e ultima settimana a Lubiana.

Rispetto alle ultime convocazioni ci sono però due modifiche significative, la prima riguarda il rientro di Yuri Romanò tra gli opposti, che prende il posto di Alessandro Bovolenta, l’altra è l’ingresso di Giovanni Sanguinetti tra i centrali al posto di Edoardo Caneschi. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per le Finals: Palleggiatori: Simone Giannelli (Capitano), Riccardo Sbertoli. Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.

Il tabellone della fase finale

L’Italia farà il proprio esordio alle Finals contro Cuba, settima classificata, ai quarti di finale, mercoledì 30 luglio alle ore 9.00.

In caso di successo la squadra guidata da Ferdinando De Giorgi affronterà poi in semifinale la vincente del match tra Francia e Slovenia. Dall’altra parte del tabellone invece gli altri due quarti di finale vedranno sfidarsi Brasile e Cina nel primo e Giappone e Polonia nel secondo. Quindi in semifinale gli azzurri potrebbero trovarsi di fronte i campioni olimpici della Francia, mentre l’ipotetica finale potrebbe essere contro una grande avversaria come Brasile o Polonia.