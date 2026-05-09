Prosegue la preparazione della Nazionale femminile italiana di pallavolo verso l’estate internazionale del 2026. Le campionesse olimpiche e iridate guidate dal ct Julio Velasco torneranno al lavoro da lunedì 11 a venerdì 15 maggio presso il Centro Federale Pavesi di Milano per il quinto collegiale stagionale. Un nuovo raduno che rappresenta un passaggio importante nel percorso di avvicinamento, visto che culminerà con i due BPER Test Match contro la Francia allenata da Cesar Hernández González. Dopo le prime settimane di lavoro, il gruppo azzurro entra quindi in una fase più intensa della preparazione, impreziosita dall’arrivo di pedine fondamentali come Ekaterina Antropova e Linda Nwakalor.

Le convocate dal ct Julio Velasco

Di seguito l’elenco completo delle convocate dal commissario tecnico Julio Velasco per questo nuovo appuntamento stagionale: Ekaterina Antropova e Linda Nwakalor (entro le ore 23 del 13/5) (Pallavolo Scandicci); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Merit Adigwe (Imoco Volley); Carlotta Cambi (Igor Volley); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze). Un mix quindi di talenti emergenti e giocatrici già abituate al palcoscenico internazionale, che cercheranno di affinare gli automatismi e convincere anche lo staff azzurro.

Il programma dei BPER Test Match

L’Italia affronterà la Francia nei due BPER Test Match, le azzurre scenderanno in campo il 14 maggio al PalaForum di Biella e il 15 maggio al PalaIgor di Novara, in entrambi i casi con fischio d’inizio alle ore 21.00. Due test di livello che permetteranno allo staff tecnico di verificare i progressi della squadra contro un’avversaria in crescita nel panorama europeo. Per l’Italia sarà anche l’occasione di consolidare automatismi e ritmo partita in vista dei grandi appuntamenti dell’estate, con la volontà di confermare il proprio status di riferimento assoluto della pallavolo mondiale.