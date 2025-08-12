Anche nella settimana di Ferragosto, il ciclismo professionistico propone un ricco calendario di corse che culminerà con la classica di Amburgo di domenica 17 agosto. Intanto, martedì 12 agosto, sono iniziate due brevi corse a tappe: il Giro di Danimarca maschile e il Giro di Polonia femminile. In Danimarca, il grande protagonista è stato l'idolo di casa, Mads Pedersen, che ha promosso una fuga per poi battere nettamente i compagni d'avventura in uno sprint senza storia. In Polonia, invece, la prima tappa si è conclusa con una volata generale che ha visto sfrecciare Chiara Consonni, alla prima vittoria di una stagione finora poco fortunata.

Chiara Consonni powers to the opening stage of the Tour de Pologne Women after a masterful sprint 🙌 pic.twitter.com/10N2plF1Yk — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 12, 2025

Ciclismo, domina la Lidl Trek in Danimarca

La prima tappa del Giro di Danimarca ha proposto un percorso di 178 chilometri da Nexø a Rønne, caratterizzato da un circuito con strade strette e tecniche e tre passaggi su una rampa di 700 metri. Tra i motivi di interesse della corsa, oltre alla presenza dei big del ciclismo danese come Pedersen, Skjelmose e Cort Nielsen, c'era anche il ritorno in gruppo di Jasper Philipsen, alla prima corsa dopo l'incidente del Tour de France.

Nelle fasi iniziali si è formata al comando una fuga da cui poi sono emersi i soli Julius Johansen e Magnus Bak Klaris.

La tappa è entrata nel vivo all'ingresso nel circuito, a una cinquantina di km dall'arrivo, quando la stella della corsa, Mads Pedersen, ha dato la prima accelerata. Il gruppo si è subito frazionato e, nel secondo passaggio dalla salita Pedersen, ha attaccato nuovamente, nel suo tipico stile sempre generoso.

Dall'azione dell'ex iridato si è formato un gruppetto in cui si è inserito anche l'altro capitano della Lidl-Trek, Mattias Skjelmose, oltre a Blume Levy, Kubiš, Vercouille, Larsen e Haugsted. Raggiunta subito un'efficace collaborazione, Pedersen e compagnia hanno ripreso i fuggitivi e messo da parte quasi un minuto di vantaggio sul gruppo. Nel finale, Johansen e Vercouille hanno inutilmente tentato di anticipare lo sprint, subito stoppati dalla coppia Lidl-Trek.

Skjelmose ha calmato la situazione, spianando la strada a una facile vittoria allo sprint di Pedersen, che si è lasciato dietro Kubiš e Haugsted. Il gruppo ha concluso a 38”.

Home turf dominance! 😎



Mads Pedersen takes the opening stage of the Tour of Denmark after a strong team showing from Lidl-Trek 💪 pic.twitter.com/y6rAMjFCAr — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 12, 2025

Consonni davanti a Copponi

Il Giro di Polonia femminile è scattato con la tappa inaugurale di Zamość. Il percorso era sostanzialmente pianeggiante e la corsa non è sfuggita alla volata generale. Chiara Consonni ha trovato il varco giusto nelle ultime decine di metri ed è andata a imporsi davanti alla francese Clara Copponi e all'austriaca Kathrin Schweinberger.

Anche le prossime due tappe in cui si articola il Giro di Polonia femminile presentano dei percorsi piuttosto semplici, che preannunciano altre occasioni per Consonni e le altre ruote veloci del gruppo.

Sia il Giro di Danimarca che si concluderà sabato 16, che il Giro di Polonia sono trasmessi in esclusiva da Eurosport e Discovery+.