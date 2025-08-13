La nazionale italiana di pallavolo è approdata agli ottavi di finale dei Campionati del Mondo Under 21 femminili, che si stanno svolgendo in Indonesia, nella cittadina di Surabaya. Oggi (mercoledì 13 agosto) alle ore 14 italiane le azzurrine affronteranno le padrone di casa dell'Indonesia, con l’obiettivo di proseguire il cammino verso il titolo iridato. La squadra guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi ha chiuso la fase a gironi con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta, classificandosi al secondo posto della Pool C, alle spalle della Polonia.

Un risultato che ha determinato l’incrocio del tabellone ad eliminazione diretta con la terza classificata della Pool A, ovvero l’Indonesia. In caso di passaggio del turno, ai quarti di finale l’Italia affronterebbe la Cina, che ha superato 3-0 la Thailandia.

Italia-Indonesia: ottavo di finale in diretta streaming

Per proseguire il cammino verso la finale, l’Italia dovrà superare l'Indonesia, nazione ospitante di questa edizione dei Campionati del Mondo Under 21. Si tratta del debutto assoluto per l'Indonesia nella rassegna iridata di categoria ed è riuscita a centrare l’obiettivo di qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. L'Indonesia ha chiuso la Pool A al terzo posto, beneficiando della decisione da parte della FIVB di assegnare al Vietnam la sconfitta a tavolino in tre partite per aver schierato in campo un giocatore non idoneo.

La squadra guidata dal coach Marcos Sugiyama ha aperto bene il torneo, superando 3-0 il Vietnam e 3-1 il Canada, poi ha perso al tie-break contro Porto Rico e Serbia e 3-0 contro l’Argentina. Le azzurrine partiranno favorite, ma non dovranno sottovalutare il fattore campo favorevole alle avversarie. La partita tra Italia e Indonesia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

Il cammino delle azzurrine nel girone

L’Italia ha chiuso la Pool C al secondo posto con dodici punti, uno in meno della Polonia. La nazionale guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi ha collezionato quattro vittorie consecutive, superando nell’ordine la Repubblica Ceca e l’Algeria per 3-0, la Polonia al tie-break per 3-2 e poi l’Egitto per 3-0.

Nell’ultima sfida del girone, le azzurrine hanno interrotto la striscia di successi e si sono dovute arrendere al tie-break alla Turchia per 2-3 (25-21, 20-25, 23-25, 25-19, 11-15). La grande protagonista di tutte le partite disputate è stata l’azzurra Merit Adigwe, che ha realizzato complessivamente 76 punti ed è attualmente nella top ten delle migliori realizzatrici di questa rassegna iridata.