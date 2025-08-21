Non sarà nemmeno quest’anno il momento del debutto di Jonas Vingegaard ai Mondiali di ciclismo. Il danese della Visma non ha mai preso parte alla rassegna iridata, circostanza che gli è valsa alcune critiche in patria. Il ct della nazionale Michael Mørkøv contava di poterlo schierare ai Mondiali di fine settembre in Ruanda, che si correranno su un percorso con forte dislivello e particolarmente adatto a uno scalatore come Vingegaard. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del via della Vuelta España, il danese ha però chiarito di non voler rispondere alla convocazione del ct e che la rassegna iridata non rientra più nel suo programma di corse.

Vingegaard: 'Bisognerà essere freschi per i Mondiali'

A inizio stagione, Jonas Vingegaard aveva mostrato un certo interesse per i Mondiali di ciclismo in Ruanda. Il percorso, con oltre cinquemila metri di dislivello, sembrava offrire un'occasione interessante per vivere una corsa da protagonista in un contesto inedito, e regalare agli appassionati di ciclismo una sfida speciale e nuova con il rivale di sempre Tadej Pogačar.

Con il passare del tempo, la presenza di Vingegaard ai Mondiali è rimasta in bilico tra le richieste del ct della Danimarca, Michael Mørkøv, che contava molto sul campione della Visma, e sulle motivazioni apparentemente un po' scarse del corridore. Alla fine, Vingegaard ha sciolto le sue riserve nella conferenza stampa pre-Vuelta España, e ha declinato l'invito del suo ct.

"Ho cambiato il mio programma", ha dichiarato Vingegaard, "Bisognerà essere freschi per i Mondiali, questo richiede molto a un corridore. Io non so come uscirò da questa Vuelta España, quindi non andrò ai Mondiali".

Agli Europei la super sfida con Pogačar

Vingegaard è completamente concentrato sulla Vuelta al momento, ma la sua stagione non finirà il 14 settembre con la conclusione della corsa spagnola a Madrid.

Il corridore danese ha aggiunto al suo calendario di corse gli Europei di inizio ottobre, e ha lasciato uno spiraglio per il Lombardia. "Punto agli Europei, si inseriscono meglio nel mio programma", ha dichiarato il campione della Visma.

L'unico appuntamento sicuro di Vingegaard dopo la Vuelta sarà la corsa su strada degli Europei del 5 ottobre.

La corsa si disputa in Francia, nella regione dell'Ardèche. Vingegaard correrà solo la prova in linea e non la cronometro. Al via ci sarà anche Pogačar e sarà qui che si vivrà la sfida tra i due protagonisti degli ultimi cinque Tour de France. Pogačar sarà certamente in corsa anche al Lombardia, il tradizionale appuntamento di chiusura della stagione. Vingegaard, invece, deciderà più avanti se partecipare alla Classica delle foglie morte oppure chiudere la sua stagione agli Europei.