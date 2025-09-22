Torrie Wilson, ex Diva wwe e oggi membro della Hall of Fame, ha ricordato, attraverso un'intervista per il canale YouTube 'The Ariel Helwani Show' uno dei momenti più intensi del suo debutto nella WWE, avvenuto il 28 giugno 2001 durante il periodo dell'Invasion. L'Invasion è stata una storyline (si chiamano così i segmenti narrativi che servono a dare la "trama" nel wrestling) nata in seguito alla fusione tra WWE (all'epoca ancora WWF) e le due federazioni rivali: ECW e WCW. Il suo ingresso nel mondo del wrestling coincise con la richiesta, da parte dei booker (in un certo senso gli sceneggiatori del Wrestling) di baciare Vince McMahon, mentre sua moglie Linda McMahon era presente in scena.

Wilson ha detto che, pur essendo entusiasta per il ruolo importante che le era stato affidato, quel gesto le procurò disagio: 'È stato ovviamente estremamente imbarazzante lavorare con Vince il primo giorno e baciarlo. Baciare Vince è stato interessante perché Linda era proprio lì, in un certo senso, ad aiutarmi a gestire tutto. Quindi non so se mi abbia fatto sentire meglio o più strana. Ma ero davvero felice di avere un ruolo importante in TV in quel momento', ha dichiarato Wilson.

Torrie Wilson: tra prestigio e momenti di imbarazzo

Parlando con Ariel Helwani, Torrie Wilson ha detto che alcuni aspetti del suo personaggio non le sono mai piaciuti. Non solo il bacio ma anche il fatto di dover accettare storyline provocatorie.

Uno dei ricordi di cui ha parlato riguarda un’offerta creativa da parte di Vince McMahon. Nel contesto di un pay-per-view le chiesero di girare in topless ma con delle mani dipinte sui seni, come aveva fatto Sable un'altra Diva dell'epoca, idea che lei ha rifiutato, preferendo usare dei cristalli (rhinestones) per coprirsi.

Torrie Wilson ha ammesso che rivedere certe sue vecchie apparizioni le provoca imbarazzo: 'C’erano bambini nel pubblico e io indossavo costumi piccolissimi' ha detto, sottolineando come a distanza di anni la percezione di quei momenti sia cambiata molto.

Il bilancio personale: orgoglio, risentimento e riscossa

Torrie Wilson non nega l’importanza di quei momenti nel forgiare la sua carriera.

Il debutto con McMahon in WWE benché controverso, l’ha proiettata subito in ruoli di rilievo. 'Ero molto felice di avere un ruolo grande in TV', ha detto, riconoscendo che quel gesto ha contribuito a farla notare e a dare slancio al suo percorso.

Al tempo stesso, ha raccontato che per anni ha evitato di rivivere certe scene: c’è stato un lungo periodo in cui non voleva più guardare le sue performance passate, perché 'lo stomaco si rigirava'. Però ora sembra avviata verso una accettazione: riconosce i difetti del passato ma ché quelle esperienze fanno parte della storia del wrestling femminile, almeno per come era gestita l'intera industria nei primi anni 2000.