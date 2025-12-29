Beppe Iachini, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo sostegno a Paolo Vanoli, attuale tecnico viola, in un momento particolarmente delicato per la squadra. Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Iachini ha dichiarato: “Faccio un grande in bocca al lupo a Paolo Vanoli, ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch’io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità”.

Pur non essendoci stati contatti formali con la società, Iachini ha aggiunto: “In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti.

Faccio solo un grande in bocca al lupo a tutto l’ambiente viola, a cui sono molto legato – ho passato sei anni da calciatore, poi da allenatore. Poi quello che accadrà domani, si vedrà. Non esiterei a dare una mano, in questa situazione anche altri professionisti non rifiuterebbero. La Fiorentina è sempre una grande società, al di là del momento che sta vivendo”.

La salvezza del 2020

Iachini ha poi rievocato la stagione 2019‑2020, quando riuscì a salvare la Fiorentina da una situazione critica: “Fu una stagione particolare. Arrivai che la squadra era vicina alla zona retrocessione, c’era molta pressione. In più, dopo un mese e mezzo, arrivò il Covid: allenamenti individuali e situazioni particolari.

Abbiamo dovuto fare una grande rimonta. Alla fine siamo arrivati al decimo posto, con una media di quasi due punti a partita. Una grande rincorsa che all’esterno sembrò quasi scontata. E invece, guardando quello che sta accadendo anche oggi, forse così scontata non era”.

Crisi attuale e fiducia nel futuro

Commentando la situazione attuale della Fiorentina, Iachini ha osservato: “Quando ti ritrovi con una classifica così, per i calciatori è una situazione anomala, di grande pressione. Bisogna superare difficoltà inaspettate anche a livello psicologico. Il mio augurio è che la situazione possa rimettersi a posto. Ci sono i margini per poter risistemare. Serve una serie di risultati consecutivi per poter sbloccare la situazione e tornare a giocare con la giusta serenità.

Da ultima in classifica, ormai c’è consapevolezza della situazione. Ora non c’è più motivo di dover essere impauriti”.

Infine, Iachini ha espresso fiducia anche nel nuovo dirigente in arrivo: “Imminente l’arrivo di Paratici: lo conosco da tanti anni – ha concluso Iachini – È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra”.

La Fiorentina attraversa una fase critica, con la squadra ultima in classifica e sotto pressione dopo una serie di risultati deludenti. Il tecnico Paolo Vanoli è al centro delle riflessioni della dirigenza. L’imminente ingresso di Fabio Paratici come nuovo direttore dell’area tecnica potrebbe segnare una svolta nella gestione del club.