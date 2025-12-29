Adrien Rabiot ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria del Milan contro l’Hellas Verona a San Siro, dedicando un pensiero al suo amico Christopher Nkunku.

Il centrocampista ha celebrato sui social la vittoria per 3-0, ottenuta grazie ai gol di Pulisic e alla doppietta di Nkunku. Rabiot ha voluto esultare per il successo e per il contributo decisivo del compagno.

La partita e le emozioni

Nel match contro il Verona, il Milan ha sbloccato il risultato nei minuti di recupero del primo tempo con un gol di Pulisic, seguito poi dalla doppietta di Nkunku nella ripresa.

Rabiot ha sottolineato la sua gioia per il risultato e per la prestazione del francese.

Il post social e il legame con Nkunku

Rabiot ha espresso la sua felicità per la vittoria tramite un post su Instagram, complimentandosi con l’amico Nkunku per il suo contributo alla squadra. Il gesto evidenzia il rapporto di amicizia e stima tra i due giocatori.

La vittoria contro il Verona è un momento positivo per il Milan, che dimostra di avere un gruppo coeso e giocatori capaci di fare la differenza.

L'arrivo di Nkunku al Milan

Christopher Nkunku è arrivato al Milan durante l'estate, trasferendosi dal Chelsea. Contro il Verona ha segnato la sua prima doppietta con la maglia rossonera. Il suo arrivo ha portato nuove opzioni offensive alla squadra, come evidenziato da Rabiot, che ha sottolineato la sua efficacia e qualità tecnica.