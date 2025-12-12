Mathieu Van der Poel sta per fare irruzione nel mezzo della stagione del ciclocross. Come negli anni scorsi, il fuoriclasse olandese del ciclismo entrerà in scena a metà dicembre, per poi impegnarsi in un fitto programma di corse, soprattutto nel periodo natalizio, che avrà come evento clou i Mondiali di Hulst. VDP inizierà dalla tappa di Coppa del Mondo di Anversa, domenica 14 dicembre, dove sfoggerà una nuova bici, personalizzata per lui da Canyon. Il campione del mondo ha raccontato di essersi allenato su strada nelle ultime settimane passate in Spagna, e di aver fatto solo un paio di sessioni di ciclocross in vista di questo debutto stagionale.

'Voglio essere fresco alla partenza di Anversa'

La prima uscita di Mathieu Van der Poel è ormai un momento classico e attesissimo, che promette di spaccare in due la stagione invernale di ciclocross e riscrivere completamente le gerarchie fin qui acquisite. Appena tornato in Belgio dopo qualche settimana trascorsa ad allenarsi in Spagna, VDP ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa. Il Campione del mondo ha spiegato di essersi allenato poco nel ciclocross, ma di puntare subito alla vittoria. "Ho fatto due allenamenti. Uno martedì e uno ieri, giovedì. Non è molto, ma l'anno scorso non è stato diverso e alla fine si è rivelato sufficiente", ha raccontato il campione del mondo.

"Spero che sia sufficiente anche questa volta.

I prossimi giorni saranno tranquilli. Dopo l'allenamento di ciclocross di giovedì, ho in programma due giornate più tranquille. Voglio essere fresco e riposato alla partenza di domenica ad Anversa", ha aggiunto VDP.

Van der Poel ha spiegato di non sentirsi ancora al livello raggiunto al debutto nel ciclocross un anno fa. "Le aspettative di tutti sono alte, ma io stesso le ho impostate alte. Personalmente penso di avere ancora un punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno, però dovrebbe essere sufficiente per competere immediatamente per la vittoria" ha dichiarato il campione del mondo, che ha indicato Nys come l'avversario più forte.

'I Mondiali sono sempre l'obiettivo'

Van der Poel ha raccontato di aver passato un mese di riposo pressochè assoluto dopo la fine della scorsa stagione, una pausa un po' più lunga del solito in cui ha ricaricato le energie psicofisiche in vista dei tanti obiettivi che lo attendono.

"Dopo quelle quattro settimane, ho ripreso ad allenarmi in Belgio. Due settimane dopo, mi sono trasferito nella mia base abituale in Spagna per continuare a lavorare lì e riprendere gradualmente la mia intensità" ha raccontato il fuoriclasse della Alpecin, spiegando che il grande obiettivo di questa stagione di ciclocross restano i Mondiali di Hulst.

VDP ha già in bacheca sette maglie iridate e con una nuova, probabile, vittoria staccherebbe Eric De Vlaeminck nella speciale classifica dei plurivittoriosi di tutti i tempi. "I Mondiali sono l'obiettivo di ogni anno. Il fatto che questa volta possa diventare l'unico detentore del record è una conseguenza diretta, non l'obiettivo in sé", ha commentato Van der Poel.