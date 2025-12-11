Anche nella stagione 2026 del ciclismo professionistico, l'Italia non avrà una propria squadra nel World Tour. Questa assenza si prolunga ormai da un decennio, dalla fine dell'epoca segnata da Liquigas e Lampre, e solleva domande inquietanti sulla direzione attuale del ciclismo nel nostro paese. Eppure, nonostante questo vuoto, il talento nostrano è ben rappresentato, con ben 56 corridori italiani che competono nelle 18 squadre straniere che compongono il World Tour 2026. In questo gruppo ci segnalano diverse novità, con tante storie diverse e interessanti.
Ciclismo, il tricolore Conca con la Jayco
Tra i giovani talenti che hanno fatto il salto dalle categorie giovanili seguendo un percorso lineare spiccano i nomi di Simone Gualdi, Alessandro Borgo, Mattia Agostinacchio, ma è atteso con curiosità anche Mattia Gaffuri, che ha trovato la sua occasione nella Picnic passando dal ciclismo virtuale e dall'esperienza nello Swatt Club.
Tra le altre novità del gruppo di corridori italiani del World Tour 2026 è degna di nota anche la storia di Filippo Fiorelli. Arrivato tardi al ciclismo, Fiorelli ha sempre corso per la Bardiani, trovando ora, a 31 anni un inatteso sbocco nel WT con un top team come la Visma. Altro corridore che salta dalla categoria Professional al World Tour è Davide Piganzoli, anche lui con la Visma.
Piganzoli ha però solo 23 anni e tutte le possiblità per sviluppare una carriera di alto livello come specialista nei grandi giri, in una squadra che ha esperienza e qualità in questo settore.
Molto atteso è Filippo Conca, che dopo l'altalena di emozioni dell'ultimo anno, dalla concreta possibilità di dover smettere alla maglia tricolore, potrà dimostrare il proprio valore nella Jayco AlUla.
Ganna, MIlan e Ciccone tra i big
Tra i big del ciclismo italiano nel World Tour spiccano Filippo Ganna, Jonathan Milan, Giulio Ciccone, Antonio Tiberi, Giulio Pellizzari, Alberto Bettiol, Diego Ulissi e Christian Scaroni. La XDS AStana è la squadra con più corridori italiani, ben 11, mentre solo due, Uno X e Decathlon, non hanno nessun italiano in organico.
Ecco la lista dei 56 corridori italiani del ciclismo World Tour 2026
- Alpecin - Premier Tech: Francesco Busatto, Luca Vergallito
- Bahrain - Victorius: Alberto Bruttomesso, Damiano Caruso, Daniel Skerl, Antonio Tiberi, Alessandro Borgo, Edoardo Zambanini
- Decathlon - CMA CGM: -
- EF Education Easy Post: Samuele Battistella, Vincenzo Albanese, Mattia Agostinacchio
- Groupama - FDJ United: Matteo Milan, Lorenzo Germani
- Ineos Grenadiers: Filippo Ganna
- Lidl - Trek: Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Matteo Sobrero, Jonathan Milan, Simone Consonni, Jacopo Mosca
- Lotto - Intermarchè: Simone Gualdi, Lorenzo Rota
- Movistar: Lorenzo Milesi, Davide Formolo, Manlio Moro
- NSN Cycling Team: Marco Frigo, Alessandro Pinarello
- RedBull Bora hansgrohe: Giulio Pellizzari, Gianni Moscon, Giovanni Aleotti, Mattia Cattaneo
- Soudal Quickstep: Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Alberto Dainese, Andrea Raccagni Noviero
- Team Jayco AlUla: Alessandro Covi, Andrea Vendrame, Davide De Pretto, Filippo Conca
- Team Picnic Post NL: Mattia Gaffuri
- Team Visma - Lease a Bike: Pietro Mattio, Edoardo Affini, Filippo Fiorelli, Davide Piganzoli
- UAE Team Emirates XRG: Filippo Baroncini
- Uno X Mobility: -
- XDS Astana: Simone Velasco, Matteo Malucelli, Lorenzo Fortunato, Davide Toneatti, Alessandro Romele, Diego Ulissi, Florian Samuel Kajamini, Nicola Conci, Alberto Bettiol, Christian Scaroni, Davide Ballerini.