Anche nella stagione 2026 del ciclismo professionistico, l'Italia non avrà una propria squadra nel World Tour. Questa assenza si prolunga ormai da un decennio, dalla fine dell'epoca segnata da Liquigas e Lampre, e solleva domande inquietanti sulla direzione attuale del ciclismo nel nostro paese. Eppure, nonostante questo vuoto, il talento nostrano è ben rappresentato, con ben 56 corridori italiani che competono nelle 18 squadre straniere che compongono il World Tour 2026. In questo gruppo ci segnalano diverse novità, con tante storie diverse e interessanti.

Ciclismo, il tricolore Conca con la Jayco

Tra i giovani talenti che hanno fatto il salto dalle categorie giovanili seguendo un percorso lineare spiccano i nomi di Simone Gualdi, Alessandro Borgo, Mattia Agostinacchio, ma è atteso con curiosità anche Mattia Gaffuri, che ha trovato la sua occasione nella Picnic passando dal ciclismo virtuale e dall'esperienza nello Swatt Club.

Tra le altre novità del gruppo di corridori italiani del World Tour 2026 è degna di nota anche la storia di Filippo Fiorelli. Arrivato tardi al ciclismo, Fiorelli ha sempre corso per la Bardiani, trovando ora, a 31 anni un inatteso sbocco nel WT con un top team come la Visma. Altro corridore che salta dalla categoria Professional al World Tour è Davide Piganzoli, anche lui con la Visma.

Piganzoli ha però solo 23 anni e tutte le possiblità per sviluppare una carriera di alto livello come specialista nei grandi giri, in una squadra che ha esperienza e qualità in questo settore.

Molto atteso è Filippo Conca, che dopo l'altalena di emozioni dell'ultimo anno, dalla concreta possibilità di dover smettere alla maglia tricolore, potrà dimostrare il proprio valore nella Jayco AlUla.

Ganna, MIlan e Ciccone tra i big

Tra i big del ciclismo italiano nel World Tour spiccano Filippo Ganna, Jonathan Milan, Giulio Ciccone, Antonio Tiberi, Giulio Pellizzari, Alberto Bettiol, Diego Ulissi e Christian Scaroni. La XDS AStana è la squadra con più corridori italiani, ben 11, mentre solo due, Uno X e Decathlon, non hanno nessun italiano in organico.

Ecco la lista dei 56 corridori italiani del ciclismo World Tour 2026