Flora Tabanelli è tornata ad allenarsi con la squadra azzurra di freeski a Laax, in Svizzera, in preparazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’atleta emiliana, campionessa del mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo generale Park&Pipe, ha superato un infortunio al legamento crociato anteriore e ha ripreso il lavoro insieme al fratello Miro, a Leonardo Donaggio e a Maria Gasslitter. La supervisione tecnica è affidata al direttore tecnico Bartolomeo Pala e al responsabile del settore Coppa del Mondo Valentino Mori.

“All’inizio non è stato semplice, anche perché l’infortunio è arrivato in un momento complicato. Ma un incidente va accettato. Già dal secondo giorno avevo in mente l’obiettivo di tornare sugli sci il prima possibile: avere un traguardo mi ha aiutata molto, soprattutto dal punto di vista mentale”, ha raccontato Flora, sottolineando la determinazione con cui ha affrontato la fase di recupero.

Il contesto dell’allenamento a Laax

La sessione di allenamento si svolge a Laax fino alla fine di gennaio, con l’obiettivo di portare Flora nelle migliori condizioni possibili per l’appuntamento olimpico. La località svizzera è riconosciuta come un importante centro di preparazione per il freestyle, e l’attività sul campo è coordinata da figure tecniche di rilievo come Pala e Mori.

Un passo decisivo verso i Giochi

Il ritorno in gruppo di Tabanelli rappresenta un segnale chiaro: la campionessa è pronta a riprendere la sua stagione agonistica dopo l’infortunio subito a inizio novembre. Il lavoro a Laax è un tassello fondamentale nella sua preparazione verso Milano Cortina 2026, dove il freestyle si svolgerà a Livigno.

Il Laax Open e il contesto internazionale

Il Laax Open, tappa della Coppa del Mondo FIS Snowboard & Freeski, si è svolto recentemente nella stessa località. L’evento ha visto la partecipazione di circa 250 atleti internazionali e ha rappresentato una delle ultime opportunità per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti, nomi di rilievo come Eileen Gu, Scotty James e Ayumu Hirano hanno animato le competizioni di halfpipe e slopestyle, confermando l’elevato livello tecnico dell’appuntamento.