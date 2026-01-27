L'Italia dello snowboard alpino si prepara a scendere in pista a Rogla, in Slovenia, per la tappa di Coppa del Mondo di Gigante Parallelo. L'appuntamento, in programma sabato 31 gennaio, rappresenta l'ultimo impegno internazionale prima della pausa in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Una spedizione ampia e qualificata
Il team azzurro, guidato dal direttore tecnico Cesare Pisoni, si presenta a Rogla con un bagaglio di dodici vittorie e venticinque podi complessivi conquistati finora in Coppa del Mondo. Questi numeri sottolineano la solidità e la competitività del movimento italiano.
Per la gara slovena sono stati convocati diciannove atleti: Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Mirco Felicetti, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Manuel Haller, Mike Santuari, Tommy e Sophie Rabanser, Fabiana Fachin, Elisa Fava, Sofia Valle, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont.
Obiettivi e calendario post-Rogla
Le fasi finali della competizione prenderanno il via alle ore 13. Dopo la tappa di Rogla, la squadra entrerà nella pausa olimpica. Durante questo periodo, gli atleti si alleneranno a Livigno, con un focus particolare sulle prove di parallelo. La Coppa del Mondo riprenderà nell’ultima giornata di febbraio con quattro tappe decisive: Krynica (Polonia), Špindlerův Mlýn (Repubblica Ceca), Val Saint-Côme (Canada) e Winterberg (Germania).
Queste gare costituiranno il rush finale della stagione e offriranno ulteriori indicazioni in chiave olimpica.
Contesto della stagione e preparazione olimpica
La tappa di Rogla assume un valore strategico nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi. Essa fungerà da banco di prova per consolidare le gerarchie interne, testare soluzioni tecniche e raccogliere dati utili in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. La successiva pausa consentirà agli azzurri di affinare la preparazione in un contesto controllato, prima di affrontare le tappe finali della Coppa del Mondo che chiuderanno la stagione agonistica.