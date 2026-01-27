Carlos Alcaraz ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali degli Australian Open, superando l’australiano Alex De Minaur con un netto 7‑5, 6‑2, 6‑1 in due ore e quindici minuti di gioco.

Il numero uno del mondo ha rotto finalmente il tabù che lo aveva sempre fermato ai quarti a Melbourne, imponendosi con autorità sul giocatore di casa. Il primo set è stato combattuto, con De Minaur che ha mostrato grinta e coraggio, ma Alcaraz ha mantenuto il controllo nei momenti decisivi, chiudendo 7‑5. Nei due set successivi lo spagnolo ha preso il largo, imponendo il proprio ritmo e chiudendo con autorità.

Statistiche e dinamica del match

Alcaraz ha messo a referto solo cinque ace, ma ha vinto il 77% dei punti con la prima di servizio e il 54% con la seconda. De Minaur ha risposto con percentuali inferiori: 59% con la prima e 38% con la seconda. I vincenti sono stati 26 per lo spagnolo e 16 per l’australiano, mentre gli errori non forzati sono stati 32 contro 29.

Nel primo set Alcaraz ha subito un controbreak, ma ha reagito prontamente, sfruttando la pressione sulla risposta. Nel dodicesimo game ha annullato tre set point prima di chiudere ai vantaggi. Il secondo set è stato dominato fin dall’inizio, con break nel secondo game e controllo costante. Nel terzo set Alcaraz ha chiuso definitivamente il match con un altro break nel secondo game e ha sigillato il successo con un ace esterno sul 6‑1.

Il contesto e il gesto fair-play

Questa vittoria rappresenta un traguardo storico per Alcaraz, che finora non era mai riuscito a superare i quarti agli Australian Open. Ora si avvicina al sogno di completare il Career Grand Slam a soli 22 anni.

Durante il match, Alcaraz ha anche mostrato fair-play: sul 6‑5 nel primo set, De Minaur ha ricevuto un warning per ritardo nel servizio. Alcaraz è intervenuto, dicendo alla giudice di linea che l’avversario non era pronto, salvandolo da una sanzione che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del set.

Il percorso verso la semifinale

Alcaraz ha raggiunto le semifinali per la prima volta agli Australian Open, confermando il suo status di favorito del torneo. Il successo lo proietta verso un confronto con Alexander Zverev, che ha superato Learner Tien nei quarti.

La semifinale rappresenta un passo importante nel percorso dello spagnolo verso il Career Grand Slam, un obiettivo ambizioso che potrebbe realizzarsi già quest’anno.