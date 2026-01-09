Il giudice sportivo ha annunciato le decisioni relative alla diciannovesima giornata di Serie A, squalificando per una giornata cinque calciatori e due tesserati.

I giocatori squalificati

Tra i giocatori che salteranno il prossimo turno ci sono Mattia Zaccagni della Lazio, Cesare Casadei del Torino, Bryan Cristante della Roma, Jacobo Ramon Naveros del Como e Oluwafikayomi Tomori del Milan. I cinque calciatori erano tutti in diffida e, ricevendo un cartellino giallo, sono incorsi nella sanzione automatica.

Squalifiche per i tesserati

Oltre ai giocatori, è stato squalificato per una giornata anche Stefano Firicano, tesserato del Bologna, per proteste nei confronti dell’arbitro.

Stessa sanzione per Alberto Bianchi, dirigente della Lazio, espulso per critiche irrispettose all’arbitro al termine del primo tempo della gara contro la Fiorentina.

Ammende alle società

Il giudice sportivo ha inoltre sanzionato con ammende diverse società per il comportamento dei propri tifosi: 8.000 euro al Lecce, 5.000 alla Fiorentina, 2.000 all’Inter, 1.500 al Milan e 1.500 al Torino.

Tra i giocatori diffidati che torneranno disponibili dopo aver scontato un turno di stop figurano Mancini, Hermoso, Noslin, Marusic e Mazzocchi.