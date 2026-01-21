Phil Hanson è stato confermato come nuovo pilota ufficiale Ferrari nel FIA World Endurance Championship a partire da questa stagione. Il pilota arriva dopo aver vinto l’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans al volante della Ferrari 499P numero 83 del team AF Corse insieme a Yifei Ye e Robert Kubica.

L'annuncio e il percorso

L’annuncio è arrivato il 21 gennaio 2026: il britannico Hanson, già protagonista nel 2025 con la Ferrari 499P privata di AF Corse, è stato promosso a pilota ufficiale del Cavallino Rampante. Il suo ingresso nel team ufficiale segue il successo ottenuto nella classica endurance francese, dove ha condiviso l’abitacolo con Ye e Kubica.

Un traguardo importante per il pilota.

Le dichiarazioni di Hanson

Hanson ha commentato: “Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte della Ferrari come pilota ufficiale e di continuare il mio percorso nel FIA WEC. Ammiro la Ferrari sin da quando ero bambino, ma è stato solo lavorando insieme al Cavallino Rampante nel 2025 che ho imparato ad apprezzare la sua incessante ricerca della vittoria. Sono onorato di poter continuare a costruire questo percorso basandomi sul successo ottenuto nella scorsa stagione, ma soprattutto di entrare a far parte della famiglia del Cavallino Rampante”.

Il suo debutto con la Ferrari risale al 2025, dopo una breve esperienza con la Porsche 963 privata del team JOTA.

In precedenza, Hanson si era distinto in LMP2 con United Autosports, vincendo la 24 Ore di Le Mans, il FIA WEC e l’European Le Mans Series.

Programmi futuri

Al momento non sono ancora noti i programmi di Hanson per il 2026, ma è ipotizzabile un suo ritorno al volante della Ferrari numero 83 nel Mondiale, accanto al già confermato Yifei Ye. Quest’ultimo era stato l’unico volto Ferrari nell’equipaggio di AF Corse durante il FIA WEC 2025.

Inoltre, la Ferrari inizierà la stagione agonistica con la tradizionale Rolex 24 di Daytona, dove è atteso il debutto della nuova 296 GT3 EVO nella GTD PRO e nella GTD.

La carriera di Hanson

Hanson era stato il primo pilota confermato per la Ferrari 499P numero 83 di AF Corse già per la stagione 2025, in veste di equipaggio “customer” della Hypercar gialla.

La conferma era arrivata il 30 ottobre 2024, quando era stato annunciato che avrebbe affiancato Yifei Ye e Robert Kubica nella vettura privata del team piacentino.

La promozione a pilota ufficiale rappresenta un significativo passo avanti nella carriera di Hanson, che ha già dimostrato il suo valore nel WEC e nelle serie endurance, conquistando titoli e vittorie di prestigio.