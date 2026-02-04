Simone Consonni si è distinto nell’omnium maschile agli Europei di ciclismo su pista, in corso a Konya, in Turchia. La competizione si è svolta nel velodromo olimpico della città, su una pista di 250 metri, durante la sessione mattutina della quarta giornata della rassegna continentale.

Consonni, al suo ritorno in nazionale, ha preso parte alle qualificazioni dell’omnium, una disciplina che ha visto sfidarsi alcuni dei migliori specialisti europei. La sua strategia tattica si è rivelata vincente: dopo aver guadagnato un giro, ha accumulato punti preziosi negli sprint intermedi, posizionandosi in testa alla classifica provvisoria.

L’attacco finale gli ha garantito un posto tra i protagonisti della batteria, assicurandogli il passaggio alla fase successiva della competizione.

La giornata di gare

La mattinata è stata caratterizzata dall’avvio delle qualificazioni dell’omnium maschile e del chilometro donne. Sono poi seguiti lo scratch e la tempo race. La sessione serale ha previsto semifinali e finali di diverse discipline, tra cui la velocità maschile, il chilometro donne, l’inseguimento individuale femminile e la prova a punti dell’omnium maschile.

L’evento è stato seguito con aggiornamenti costanti sulle performance degli atleti italiani.

Il rientro di Consonni e la squadra

Il rientro di Simone Consonni agli Europei su pista assume un significato particolare.

L’atleta, assente ai Mondiali del 2025, è stato convocato per questa rassegna continentale insieme a Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, a testimonianza della fiducia riposta in lui dalla nazionale. La squadra italiana, un mix di atleti esperti e giovani emergenti, punta a ottenere risultati di rilievo in questa edizione degli Europei.