Si è aperta a Kulm, Austria, la prima tappa storica della Coppa del Mondo di combinata nordica, caratterizzata da un salto da un trampolino di volo. A guidare la Compact Race è l'atleta di casa Johannes Lamparter, già leader della classifica generale.

Dominio di Lamparter nel salto

Lamparter ha confermato il suo eccellente stato di forma, già evidenziato nel PCR di ieri, realizzando oggi il miglior salto con un'impressionante misura di 236,5 metri e ottenendo 207,6 punti. Questa prestazione lo pone nettamente al comando della competizione.

Gli inseguitori e le assenze di rilievo

Alle spalle del leader si posiziona il francese Marco Heinis, con un distacco di sei secondi, mentre il finlandese Ilkka Herola partirà con dodici secondi di ritardo. Il campione olimpico Jens Luraas Oftebro ha incontrato maggiori difficoltà, chiudendo dodicesimo e dovendo recuperare 42 secondi nella frazione di fondo. La gara, che prevede la partecipazione di soli trenta atleti, non vede la presenza di combinatisti italiani.

Novità assoluta per la disciplina

Questa tappa segna una novità assoluta per la disciplina: per la prima volta, la Coppa del Mondo di combinata nordica include un salto da un trampolino di volo. Il format Compact prevede distacchi forfettari in partenza, calcolati in base alla posizione ottenuta dopo la fase di salto.

Lamparter, già protagonista nel PCR, ha ribadito la sua superiorità in questa nuova dimensione della competizione.

Il Provisional Competition Round

Nel Provisional Competition Round (PCR) disputato ieri a Kulm, Lamparter aveva già ottenuto il miglior punteggio nel salto di prova, atterrando a 220,5 metri per un totale di 217,9 punti. In quella fase, aveva preceduto il finlandese Ilkka Herola (221,0 metri e 208,9 punti) e l'austriaco Thomas Rettenegger (204,5 punti). Anche in questa fase preliminare, a causa del limite di trenta partecipanti, non erano presenti atleti italiani.