Simone Deromedis è tornato in gara nella Coppa del Mondo di skicross a Kapaonik, in Serbia, dopo il trionfo olimpico. Nella sessione di qualificazione maschile ha ottenuto il quinto tempo, mentre tra le donne Jole Galli si è distinta con il terzo riscontro cronometrico.

Deromedis e gli azzurri in pista

Il campione olimpico trentino ha concluso la prova maschile con un ritardo di cinquanta centesimi rispetto al canadese Reece Howden, leader della classifica generale. Alle spalle di Howden si sono piazzati lo svedese David Mobaerg (a un centesimo), il canadese Kevin Drury (a 0,36) e lo svizzero Gil Martin (a 0,45).

Federico Tomasoni, argento ai Giochi, si è qualificato con il trentunesimo tempo utile (a 1,47), appena davanti a Yanick Gunsch (32° a 1,48). Promosso anche Edoardo Zorzi (14° a 0,95), mentre Dominik Zuech è stato eliminato (41° a 1,81).

Galli tra le donne

Nel settore femminile, Jole Galli ha ottenuto un ottimo terzo tempo, staccata di 0,64 dalla svedese Sandra Naeslund, leader della classifica. Alle spalle della scandinava si è piazzata la svizzera Fanny Smith (seconda a 0,63). La tedesca Daniela Maier, fresca campionessa olimpica, è sesta a 1,25, dietro la canadese Marielle Thompson (quarta a 0,69) e l’austriaca Katrin Ofner (quinta a 1,17). Andrea Chesi è la prima delle escluse, 17ª a 3,33, a 23 centesimi dal passaggio del turno.

Contesto e programma

La tappa di Kapaonik segna il ritorno della Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi invernali. La gara maschile prenderà il via alle 12.00, seguita da quella femminile alle 12.24.

La stagione di Deromedis

Simone Deromedis è reduce da una stagione straordinaria: oro olimpico e attualmente secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo con 460 punti, a 133 lunghezze dal leader Reece Howden. La Coppa del Mondo proseguirà con sette tappe, a partire proprio da Kapaonik, seguita da Montafon, Canada e chiusura in Svezia.