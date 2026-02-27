Marco Bezzecchi ha inaugurato la stagione MotoGP 2026 sul circuito di Buriram con un venerdì da protagonista, firmando il miglior tempo sia nelle prove libere sia nelle pre‑qualifiche del Gran Premio di Thailandia. Il pilota romagnolo, in sella all’Aprilia, ha stabilito il nuovo record della pista con un tempo di 1’28"526, dimostrando ottime sensazioni ma invitando alla cautela in vista delle prossime giornate.

Prestazione e condizioni meteo

Bezzecchi ha descritto la sessione pomeridiana come “un po’ strana”, influenzata da vento e pioggia leggera che hanno imposto modifiche ai piani del team.

“Stamattina sono rimasto più soddisfatto rispetto al pomeriggio, che è stata una sessione un po’ strana, nella quale abbiamo dovuto cambiare i nostri piani a causa delle condizioni. Fortunatamente, devo dire che la squadra ha reagito alla grandissima e questo ci ha permesso di conquistare l’obiettivo più importante di oggi, che era andare direttamente in Q2. Di passo poi non siamo messi male, ma bisogna ancora lavorare.”

Scelte delle gomme e strategia

Il pilota ha analizzato le differenze tra le mescole a disposizione: “Con la mescola soft mi aspettavo di fare fatica, ma in realtà questo è avvenuto solo in ingresso curva: mi parte un po’ dietro, ma ci metteremo a posto. Con la media per assurdo faccio meno fatica: è più stabile e ‘gentile’ in staccata.

La soft è decisamente più ballerina.”

Prudenza e avversari

Nonostante la propria forma evidente, Bezzecchi ha mantenuto un atteggiamento prudente: “È solo venerdì, quindi rimaniamo tranquilli e aspettiamo domani.” Ha inoltre identificato Marc Marquez come l’avversario più temibile: “Alla fine Marc è un pilota che ha un po’ più di esperienza, è il più vincente che c’è adesso. Dall’anno scorso abbiamo visto che anche nei venerdì in cui magari non era a postissimo, lui comunque riesce sempre ad arrivare. Non solo è il campione in carica, ma è anche sicuramente il pilota più forte. È questo il motivo per cui penso che sia il favorito, anche se ovviamente spero di poter essere abbastanza veloce per poter lottare con lui e con gli altri.”

Contesto e conferme

Il primato di Bezzecchi nel venerdì thailandese è stato confermato, con il pilota Aprilia che ha stabilito il nuovo record della pista in 1’28"526, precedendo Marc Marquez di 0,421 secondi.

Questo risultato consolida la sua candidatura al ruolo di favorito per il weekend. La sessione è stata caratterizzata dalla pioggia, che ha spinto i piloti a cercare il giro veloce in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.