Il Canada ha ammesso scorrettezze regolamentari durante il torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il coach Paul Webster ha confermato la dinamica, innescata dalle accuse svedesi dopo la sfida contro la Svezia. Oskar Eriksson ha contestato a Marc Kennedy di aver toccato la stone dopo la hog line, una violazione del regolamento. La reazione di Kennedy sul ghiaccio è stata un secco “Vai a farti fottere”.

Riconoscimento del problema e critiche alla gestione

Paul Webster ha ammesso la fondatezza delle proteste svedesi: “Penso che abbiano ragione”.

Ha inoltre rivelato che la questione era già stata segnalata alla federazione internazionale, ma senza un'adeguata risposta. “Ora stiamo cercando di risolvere rapidamente la questione durante le Olimpiadi, e penso che sia sbagliato farlo”, ha dichiarato, criticando la gestione tardiva del problema.

“Gente inesperta”: l’attacco del coach

Webster ha puntato il dito contro la preparazione degli arbitri, definendoli “persone inesperte che fanno cose che non hanno mai fatto prima”. Ha sottolineato l’inaccettabilità di sperimentare durante i Giochi Olimpici, auspicando un impegno maggiore da parte della federazione internazionale, simile a quello dimostrato dalle venti squadre partecipanti.

Intervento di World Curling e misure adottate

World Curling ha dichiarato di non aver rilevato violazioni della hog line o tocchi multipli della stone durante le osservazioni. Tuttavia, ha emesso un avvertimento verbale a Kennedy per il linguaggio utilizzato e ha disposto l’aggiunta di due arbitri per monitorare i lanci nella sessione pomeridiana.

Contesto e decisioni arbitrali

La federazione internazionale ha chiarito che non utilizza il video replay per le decisioni di gioco, che sono considerate definitive una volta prese. Per ovviare alle difficoltà nel controllo delle hog line, sono stati impiegati due ufficiali aggiuntivi per osservare i lanci sull’intero campo. È stato inoltre emesso un avvertimento verbale per il linguaggio inappropriato di un giocatore.