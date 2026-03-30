Il mese di aprile è uno dei più intensi della stagione del ciclismo professionistico. Le classiche del nord arrivano al momento clou, con la "settimana santa" di Fiandre e Roubaix. Lo scenario cambia poi spostandosi sulle Ardenne, dove la campagna di classiche si conclude domenica 26 con la Liegi Bastogne Liegi. Intanto ci si avvicina anche alla stagione dei grandi giri, con il Tour of the Alps e il Romandia che rappresentano le tappe di avvicinamento storiche alla corsa rosa.

Doppio appuntamento con Fiandre e Roubaix

La prima parte del mese di aprile è incentrata sulle classiche del pavè.

Il mese inizia con la Dwars Door Vlaanderen di mercoledì 1, ultimo test in vista del Giro delle Fiandre. La seconda classica monumento della stagione del ciclismo si corre domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, e preannuncia un altro show entusiasmante con Pogacar, Van der Poel, Van Aert e Pedersen tra i protagonisti attesi. Anche quest'anno il Fiandre non sarà trasmesso dalla Rai, ma sarà un'esclusiva di Eurosport e delle piattaforme collegate, HBO MAX e Discovery Plus, che offriranno la diretta integrale della corsa maschile e una lunga trasmissione anche per quella femminile che si correrà più tardi.

Intanto, da lunedì 6 a sabato 11 torneranno in scena anche i campioni da corse a tappe e coloro che puntano alle classiche delle Ardenne con la Volta Paesi Baschi.

Qui vedremo, tra gli altri, anche il prodigio nuovo Paul Seixas opposto a Del Toro, Roglic e Ayuso, ma anche Alaphilippe e Healy.

Domenica 12 aprile è il grande giorno della Parigi - Roubaix, dove Tadej Pogacar andrà a caccia dell'unica monumento che ancora manca al suo palmares. Da segnalare che, contrariamente alle scorse edizioni, stavolta la corsa femminile non si terrà al sabato ma alla domenica, con l'arrivo previsto più tardi rispetto a quello degli uomini. La Roubaix sarà in diretta sia su Eurosport che sulle reti Rai.

Sulle Ardenne la sfida Pogacar - Evenepoel

L'attenzione si concentrerà poi sulle classiche delle Ardenne, dal 19 al 26 con Amstel, Freccia e Liegi, dove il solito Pogacar si troverà di fronte un lotto di avversari rinnovato e capitanato da Remco Evenepoel.

La Rai trasmetterà sia Freccia che Liegi, ma non l'Amstel.

Gli altri appuntamenti imperdibile di questa seconda parte del mese sono il Tour of the Alps dal 20 al 24, dove vedremo anche Pellizzari, e il Romandia che scatta il 28, dove ci sarà per la prima volta Pogacar.

In Italia, oltre ad una parte del Tour of the Alps, si correrà anche il Giro dell'Appennino, previsto per domenica 26. E' stato invece cancellato il Giro della Magna Grecia, una nuova corsa che sarebbe dovuta nascere nel sud Italia nel quadro della Coppa Italia delle Regioni.

Ecco il calendario delle corse di ciclismo di aprile 2026.