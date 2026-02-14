Le azzurre del curling femminile si preparano ad affrontare la Cina nel terzo incontro del round robin alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La squadra necessita di una reazione d’orgoglio dopo le sconfitte iniziali contro Svizzera e Corea del Sud.

La formazione guidata da Stefania Constantini, affiancata da Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis, scenderà sul ghiaccio alle ore 9.05. L’obiettivo è riscattare un avvio complicato e onorare l’impegno davanti al pubblico di casa, nella speranza che una vittoria possa innescare una svolta mentale per le azzurre.

Situazione attuale e contesto

Le prime due partite del torneo hanno evidenziato le difficoltà del team italiano: all’esordio è arrivata la sconfitta contro la Svizzera, seguita da un ko per 7‑2 contro la Corea del Sud, con un sesto end particolarmente decisivo per le avversarie.

La Cina, invece, arriva al confronto con il morale alto: dopo aver battuto la Gran Bretagna e tenuto testa alla Svizzera (sconfitta solo per 7‑5), le asiatiche si presentano come avversarie ostiche, capaci di mettere in difficoltà anche le squadre più quotate.

Obiettivi e prospettive

Nonostante le difficoltà iniziali, la qualificazione alle semifinali non è ancora compromessa. Un successo contro la Cina potrebbe rappresentare un punto di svolta, sia in termini di classifica sia di fiducia.

Le azzurre sono chiamate a dimostrare compattezza e determinazione per restare in corsa.

Calendario e contesto olimpico

Il match contro la Cina si inserisce nel calendario del torneo femminile, che prevede per l’Italia altri impegni cruciali: dopo la sfida odierna, le azzurre affronteranno la Svezia sabato alle 19.05, la Danimarca domenica alle 14.05, gli Stati Uniti lunedì alle 19.05, il Giappone martedì alle 14.05, il Canada mercoledì alle 19.05 e la Gran Bretagna giovedì alle 14.05. Le semifinali sono in programma venerdì pomeriggio, con eventuali finali sabato e domenica.

Il torneo si disputa al Curling Olympic Stadium di Cortina d’Ampezzo, con dirette televisive su Rai 2 e Rai Sport HD, streaming su Eurosport, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, e aggiornamenti testuali su OA Sport.