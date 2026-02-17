L’Italia ha conquistato una vittoria fondamentale nel torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali, superando il Giappone. Questo successo segna un momento positivo per la squadra azzurra, che ha dimostrato determinazione sul ghiaccio.

Una vittoria significativa

Le azzurre, capitanate da Stefania Constantini e composte da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Elena Mathis, hanno affrontato il Giappone in un incontro di cruciale importanza. La partita è stata caratterizzata da un andamento equilibrato, con continui ribaltamenti nel punteggio.

La squadra italiana è riuscita a cogliere le occasioni decisive, assicurandosi la vittoria al termine di un confronto combattuto.

Situazione nel torneo

Nonostante questo importante successo, la qualificazione alle semifinali del torneo olimpico si prospetta un obiettivo difficile da raggiungere. Le posizioni di vertice della classifica sono saldamente occupate da squadre che hanno già accumulato un vantaggio significativo. Il prossimo impegno per l’Italia vedrà le azzurre confrontarsi con il Canada, seguito da un’altra sfida impegnativa contro la Gran Bretagna.

Il percorso nel torneo ha visto le azzurre impegnarsi in diverse partite, ottenendo risultati alterni che riflettono l’elevata competitività delle squadre partecipanti. La classifica attuale evidenzia la difficoltà di emergere nel round robin, dove ogni incontro rappresenta una battaglia per la supremazia.