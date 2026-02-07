Il torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 vedrà la partecipazione della coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Gli atleti italiani sono attesi da un fitto calendario di incontri nella fase a gironi, con l’obiettivo di accedere alle fasi finali della competizione.

Il programma delle partite dell’Italia

La squadra italiana affronterà diverse nazionali nel corso del round robin, secondo il calendario ufficiale della manifestazione. Gli orari e gli avversari delle singole partite sono disponibili sui siti ufficiali e sulle principali testate sportive.

È importante consultare i programmi aggiornati per conoscere le date e gli orari precisi degli incontri.

Dove seguire le gare in TV e streaming

Le partite del curling misto saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming sulle principali piattaforme dedicate all’evento olimpico. Rai, Discovery Plus, Eurosport e altre emittenti garantiranno la copertura delle gare, mentre i dettagli sulla programmazione saranno comunicati di volta in volta in base al calendario ufficiale. OA Sport offrirà aggiornamenti live testuali delle sfide più importanti.

Il doppio misto a Milano Cortina 2026

Il torneo di doppio misto rappresenta una delle discipline più attese delle Olimpiadi invernali, con la presenza di alcune delle migliori coppie al mondo. L’Italia punta a confermare i risultati delle ultime stagioni e a essere protagonista anche a Milano Cortina 2026.