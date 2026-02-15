Oggi, domenica 15 febbraio, la nazionale italiana di curling maschile scende in campo alle ore 9.05 a Cortina d’Ampezzo per affrontare la Norvegia in una sfida che può già valere come spareggio per l’accesso alle semifinali. La partita è valida per il quarto turno del round robin e arriva dopo due vittorie iniziali contro Svezia e Gran Bretagna, seguite da una sconfitta all’extra‑end contro la Germania.

Importanza della sfida contro la Norvegia

Il quartetto azzurro, composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, ha iniziato il torneo con due successi di prestigio contro Svezia e Gran Bretagna.

La squadra ha poi subito una battuta d’arresto contro la Germania, perdendo 6‑5 all’extra‑end. Nonostante ciò, la squadra mantiene ancora vive le speranze di qualificazione, ma ogni passo falso, soprattutto contro avversarie alla portata, potrebbe risultare decisivo.

Cronaca in tempo reale del primo end

La diretta live testuale descrive l’atmosfera e i primi momenti della sfida: alle 9.05 è partita la prima stone di guardia al centro messa da Giovanella, con hammer in mano alla Norvegia. Il primo end si è chiuso con un hit‑roll riuscito a metà da parte di Ramsfjell, mentre Arman ha risposto con un colpo perfetto che ha rimosso la stone avversaria e si è nascosto dietro le guardie centrali. La Norvegia ha piazzato una stone profonda oltre la T‑line, ma Giovanella ha risposto con un freeze efficace.

Il match è iniziato con intensità e precisione, in un clima di grande tensione.

Programma della giornata e prospettive

La sfida contro la Norvegia è solo la prima di una giornata intensa per gli azzurri: nel pomeriggio, alle ore 19.05, è in programma un secondo incontro contro la Repubblica Ceca. Entrambi i match sono fondamentali per mantenere vive le ambizioni di accedere alle semifinali del torneo maschile.

Obiettivo semifinali

Oggi l’Italia giocherà due partite: la prima alle ore 9.05 contro la Norvegia e la seconda alle ore 19.05 contro la Repubblica Ceca. Dopo le vittorie contro Gran Bretagna e Svezia, la squadra italiana è chiamata a confermarsi per continuare a inseguire l’obiettivo delle semifinali.