Luciano Darderi centra la finale dell’ATP 250 di Buenos Aires nel giorno del suo 23° compleanno. L’azzurro si giocherà il titolo contro Francisco Cerundolo, con in palio anche un possibile ingresso nella Top 20 del ranking mondiale.

La finale di Buenos Aires

Luciano Darderi, numero due del seeding, ha raggiunto l’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Buenos Aires dopo aver battuto Sebastian Báez. Il match decisivo contro Francisco Cerundolo è in programma oggi, domenica 15 febbraio 2026, non prima delle ore 20:00 ora italiana, presso il Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Contesto e motivazioni

L’azzurro, attualmente virtualmente al ventunesimo posto nel ranking ATP, ha l’opportunità di entrare per la prima volta nella Top 20 se dovesse conquistare il titolo. Questa rappresenta la quinta finale ATP in carriera per Darderi, che finora ha vinto tutte le precedenti quattro, disputate su terra battuta e in tornei di categoria 250.

Il suo avversario, Francisco Cerundolo, è la prima testa di serie del torneo e gioca in casa. I due si sono già affrontati in quattro occasioni, con un bilancio di due vittorie a testa nei precedenti scontri diretti.

Percorso verso la finale

Francisco Cerundolo ha raggiunto la finale senza cedere alcun set. In semifinale, ha superato Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6‑3, 7‑5.

Il 27enne argentino ha già disputato due finali a Buenos Aires in passato, nel 2021 e nel 2025, senza però riuscire ad aggiudicarsi il titolo.

Luciano Darderi, dal canto suo, ha sconfitto Sebastian Báez con il punteggio di 7‑6(2), 6‑1 in un’ora e diciotto minuti. Il tennista italiano ha così festeggiato il suo compleanno con una prestazione solida e determinata.

La finale promette grande equilibrio e tensione, con Darderi motivato dalla possibilità di entrare nella Top 20 e Cerundolo desideroso di vincere finalmente il titolo nel suo paese.