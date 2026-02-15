L’ultimo uomo italiano a conquistare una medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi invernali è stato Giuliano Razzoli, trionfatore nello slalom di sci alpino a Vancouver 2010. Da allora, nessun atleta maschile azzurro è riuscito a salire sul gradino più alto del podio in una gara individuale, né in competizioni singole, né in coppia o staffetta.

Il contesto storico delle vittorie azzurre

Il successo di Razzoli rappresenta l’ultima impresa individuale maschile italiana ai Giochi invernali. Sebbene l’Italia abbia continuato a collezionare ori olimpici da Vancouver 2010, questi sono arrivati esclusivamente in gare femminili o miste.

A PyeongChang 2018, ad esempio, vinsero l’oro Arianna Fontana nei 500 metri di short track, Michela Moioli nello snowboardcross e Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino. A Pechino 2022, l’oro arrivò ancora da Fontana nei 500 metri di short track e dalla coppia mista di curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Il persistente tabù dell’oro maschile

Il tabù dell’oro individuale maschile persiste da sedici anni. Nonostante le medaglie azzurre ottenute in staffette o gare miste, manca ancora un ritorno al successo solitario per gli atleti uomini. Razzoli rimane l’ultimo uomo capace di un’impresa simile, un traguardo che attende di essere replicato per rompere un lungo digiuno.

Analisi dei dati storici

I dati storici confermano che l’Italia ha ottenuto un solo oro maschile individuale a Vancouver 2010, quello di Razzoli nello slalom speciale. Da quella data, le vittorie olimpiche sono arrivate soltanto in ambito femminile o misto, a sottolineare una tendenza che perdura da oltre un decennio e mezzo e che rappresenta una sfida per il futuro dello sport invernale italiano.