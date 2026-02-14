Prosegue il programma di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di domenica 15 febbraio, con due discipline in calendario: il dual moguls maschile al mattino e le qualificazioni del Big Air maschile in serata, che vedrà la partecipazione dell'azzurro Miro Tabanelli.

Dual moguls maschile in mattinata

La giornata di gare si aprirà alle ore 10.30 con i sedicesimi di finale del dual moguls maschile. A seguire, si disputeranno gli ottavi alle 11.00, i quarti alle 11.20, le semifinali alle 11.35, la finale per il bronzo alle 11.46 e, infine, la finale per l’oro alle 11.48.

Qualificazioni Big Air maschile con Tabanelli in serata

La sessione serale avrà inizio alle 19.30 con la prima manche di qualificazione del Big Air maschile. La competizione proseguirà alle 20.15 con la seconda manche e alle 21.00 con la terza. Tra gli atleti in gara ci sarà anche Miro Tabanelli, determinato a riscattarsi dopo una prestazione ritenuta contratta nello slopestyle.

Le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e Rai Sport+HD, con un palinsesto che alternerà le diverse discipline. In streaming, Rai Play offrirà la diretta in alternanza, mentre Discovery Plus e HBO Max garantiranno la copertura integrale di tutti i segmenti in programma. Il dual moguls maschile sarà visibile anche su Eurosport 2, DAZN, Prime Video e Tim Vision, previa sottoscrizione di un abbonamento.

OA Sport assicurerà la diretta live testuale, con una copertura completa del Big Air maschile.

Contesto del freestyle a Milano Cortina 2026

Le competizioni di freestyle si svolgono presso il Livigno Snow Park e il Livigno Aerials & Moguls Park, situati in Valtellina. Il calendario delle gare si estende dal 7 al 21 febbraio 2026 e prevede un totale di quindici eventi: sette maschili, sette femminili e una competizione mista. La partecipazione complessiva è di 284 atleti, con una suddivisione equa tra uomini e donne.