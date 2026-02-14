Lorenzo Musetti sta attraversando una fase di recupero a seguito del ritiro avvenuto durante gli Australian Open. Il tennista toscano, costretto a interrompere la sua partecipazione per un problema muscolare, sta seguendo un attento percorso di riabilitazione con l'obiettivo di tornare al più presto a competere.

Il ritiro a Melbourne

Durante l'incontro con Novak Djokovic agli Australian Open, Musetti è stato costretto ad abbandonare la competizione a causa di un infortunio. Questo episodio ha segnato un momento delicato per il giovane atleta, che stava disputando una partita di notevole intensità e livello.

Il percorso di recupero

Attualmente, Musetti è pienamente concentrato su un programma di riabilitazione mirato al recupero della sua piena forma fisica. La sua eventuale partecipazione ai prossimi tornei dipenderà dall'evoluzione positiva delle sue condizioni cliniche e dal parere dello staff medico.

Le prossime tappe

Non sono state ancora definite date precise per il rientro in campo di Musetti. La priorità assoluta è garantire un recupero completo e senza rischi, al fine di evitare possibili ricadute e assicurare la migliore preparazione possibile in vista dei successivi impegni stagionali. L'attenzione è focalizzata sul benessere dell'atleta e sul suo ritorno in piena efficienza sui campi da gioco.