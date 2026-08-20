Il mercato potrebbe creare un intreccio clamoroso tra Juventus e Arsenal, con Gabriel Martinelli che sarebbe entrato nei radar bianconeri proprio mentre i Gunners continuano a essere accostati a Kenan Yildiz. Sullo sfondo, l'Inter osserva l'esterno brasiliano e la Roma resta più defilata per una questione economica. Il Milan, invece, avrebbe riallacciato i contatti con il Real Madrid per Endrick, mentre Lazio e Atalanta pensano ad Alvaro Morata, la cui operazione resta però condizionata dall'ingaggio.

Juventus, Martinelli può incrociare Yildiz

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus starebbe monitorando Gabriel Martinelli, esterno offensivo mancino che l'Arsenal potrebbe decidere di cedere durante questa sessione estiva.

Un interesse che assume contorni particolarmente intriganti considerando le indiscrezioni sempre più insistenti che vedrebbero proprio i Gunners intenzionati a lanciare l'assalto a Kenan Yildiz. I due giocatori occupano infatti una zona di campo molto simile e un eventuale intreccio di mercato potrebbe aprire scenari decisamente interessanti. Le valutazioni economiche, però, sarebbero differenti: per convincere la Juventus a prendere in considerazione l'uscita del talento turco-tedesco, l'Arsenal dovrebbe probabilmente mettere sul piatto un importante conguaglio economico oltre a Martinelli. La pista non riguarda comunque soltanto i bianconeri. Anche l'Inter starebbe valutando il brasiliano, alla ricerca di un attaccante con caratteristiche differenti rispetto agli elementi già presenti nella rosa.

Più defilata, invece, la Roma, frenata soprattutto dai costi complessivi dell'operazione.

Milan, nuovi contatti per Endrick. Morata tra Lazio e Atalanta

Secondo quanto raccontato su X dal giornalista Luca Cerchione, ci sarebbero stati nuovi contatti tra Milan e Real Madrid per Endrick. Il club spagnolo avrebbe fissato una richiesta particolarmente elevata, pari a 110 milioni di euro, mentre la società rossonera avrebbe avviato i colloqui proprio per comprendere se esistano margini concreti per rendere possibile l'operazione. Una cifra che rende inevitabilmente complesso qualsiasi affondo, ma il Milan avrebbe comunque voluto verificare direttamente la fattibilità della trattativa.

Infine, attenzione al futuro di Alvaro Morata.

Il Como sarebbe disposto a lasciar partire il centravanti spagnolo anche attraverso un prestito secco o con diritto di riscatto. In Serie A avrebbero già manifestato interesse Lazio e Atalanta, entrambe alla ricerca di soluzioni per il reparto offensivo. Il principale ostacolo resta però l'ingaggio dell'ex Juventus e Real Madrid, che si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro a stagione. Per rendere concretamente possibile un trasferimento, dunque, sarebbe necessario che il Como partecipasse al pagamento di una parte dello stipendio.