Sabato 28 febbraio, a Soldeu in Andorra, si terrà il Super-G femminile, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La competizione vedrà Sofia Goggia, attuale leader della classifica di specialità, difendere il suo pettorale rosso. La gara, che schiererà dieci atlete italiane, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su diverse piattaforme di streaming.

Programma, pettorali e dirette

Il via alla competizione è previsto per le ore 10.15, con un totale di 58 atlete provenienti da 15 nazioni. Le dieci azzurre iscritte sono: Roberta Melesi (pettorale 5), Elena Curtoni (6), Sofia Goggia (9), Federica Brignone (10), Laura Pirovano (17), Sara Allemand (33), Asja Zenere (34), Sara Thaler (43), Nicol Delago (45) e Nadia Delago (54).

La diretta televisiva sarà offerta da Rai 2 HD. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà una diretta testuale dell'evento.

Classifiche e contesto della stagione

Nella classifica di specialità del Super-G, Sofia Goggia è al comando con 280 punti, seguita da Alice Robinson (220 punti) e Lindsey Vonn (190 punti). Nella graduatoria generale, Mikaela Shiffrin detiene la prima posizione con 1133 punti. Tra le atlete in gara ad Andorra, la migliore è Emma Aicher con 734 punti, mentre Goggia si posiziona quarta con 646 punti.

Il Super-G di Soldeu nel contesto stagionale

Il Super-G di Soldeu si svolge in un momento significativo della stagione, essendo la prima gara dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L'evento rappresenta inoltre il recupero della competizione annullata a Zauchensee. Sofia Goggia giunge a questa gara dopo aver ottenuto un podio nella discesa libera di Soldeu, dove si è classificata terza, consolidando così la sua leadership nella specialità. Federica Brignone, campionessa olimpica sia in Super-G che in gigante, torna a gareggiare dopo il trionfo olimpico, affrontando la prova nonostante un dolore alla gamba sinistra.