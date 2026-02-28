Parma e Cagliari hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, disputato allo stadio Tardini. Il risultato, maturato grazie ai gol di Folorunsho e Oristanio, muove la classifica di entrambe le squadre in chiave salvezza.

Il vantaggio di Folorunsho e la reazione del Parma

La partita si è sbloccata nella ripresa: al diciassettesimo minuto del secondo tempo, Folorunsho, entrato un minuto prima, ha sorpreso tutti con un tiro potente da circa trenta metri dalla fascia destra che si è insaccato sotto la traversa. Il centrocampista era appena rientrato dopo un lungo stop per infortunio.

Il Parma ha reagito immediatamente con una punizione di Bernabè che ha sfiorato l’incrocio dei pali, ma il portiere Caprile si è opposto con prontezza.

Il pareggio di Oristanio e il finale equilibrato

Al trentottesimo della ripresa, un rimpallo ha favorito l’inserimento di Oristanio in area, che con un sinistro preciso ha infilato nell’angolino, firmando il pareggio per i padroni di casa. Nel finale, la partita si è chiusa senza ulteriori sussulti, con entrambe le squadre che hanno evitato la sconfitta, portando a casa un punto prezioso.

Il Parma, reduce da tre vittorie consecutive, ha visto la sua corsa frenata, mentre il Cagliari ha ritrovato il gol dopo tre partite senza segnature, recriminando per una vittoria sfumata che sembrava ormai in tasca.

Contesto e formazioni

La formazione ha confermato l’undici che aveva battuto il Milan a San Siro, mentre il Cagliari ha dovuto fare a meno degli infortunati Mazzitelli, Borrelli e Gaetano, oltre allo squalificato Mina. In regia ha giocato il giovane Liteta, classe duemilasei. Il primo tempo è stato equilibrato, con il possesso palla prevalentemente agli ospiti (sessanta per cento), ma senza occasioni decisive.

Dettagli della partita

Il tabellino ufficiale conferma il risultato di 1-1, con Folorunsho a segno al sessantatreesimo minuto e Oristanio a pareggiare all’ottantatreesimo. Il Parma ha schierato un modulo 3-5-2 con Corvi tra i pali, mentre il Cagliari ha risposto con un 3-5-2 guidato da Pisacane. Le ammonizioni sono state distribuite tra Rodriguez, Dossena, Pellegrino, Valenti, Sulemana e Obert, e i corner sono stati sei per il Parma e tre per il Cagliari.