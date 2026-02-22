Inizia col piede giusto l'avventura alla Lidl Trek di Juan Ayuso. Al debutto stagionale, il corridore spagnolo ha subito ripagato la sua nuova squadra vincendo la quinta ed ultima tappa della Volta Algarve e confermandosi in vetta alla classifica generale. La quinta ed ultima tappa della Volta Algarve ha proposto un percorso con due passaggi sull'Alto de Malhão, tanti saliscendi e pochissima pianura. Ayuso è partito in maglia gialla, tallonato dalla stella nascente del ciclismo francese Paul Seixas a 7'', e con un più rassicurante vantaggio di 44'' sull'altro favorito della vigilia, Joao Almeida.

🐓🏆 Ha venido a 𝑯𝑨𝑪𝑬𝑹 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨



Juan Ayuso se impone a lo grande en la #VoltaAlgarve, su primera carrera con Lidl-Trek, superando en el final en alto de Malhao a Onley y llevándose la general.



🇪🇸🚴🏼‍♂️ ¡Qué 2026 nos espera con el Gallo en #LaCasaDelCiclismo! pic.twitter.com/3QI2kuuCD5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 22, 2026

Almeida prova l'attacco da lontano

La corsa si è infiammata nella prima scalata a Malhão, quando Joao Almeida ha tentato il tutto per tutto per ribaltare la sua difficile situazione di classifica. Il portoghese ha attaccato un paio di volte, provocando una netta selezione ma senza riuscire a sganciarsi. Ayuso è però rimasto isolato per qualche chilometro e questa situazione ha dato il là ad un bel tentativo di Kevin Vauquelin e Florian Lipowitz.

I due hanno poi trovato i reduci della fuga partita all'inizio della corsa, prima Jan Tratnik e quindi Julian Alaphilippe, ma la Lidl Trek si è riorganizzata velocemente e ha protetto la maglia gialla di Ayuso in modo molto efficace.

Ritrovati i compagni di squadra, Ayuso ha ripreso il controllo della situazione, tenendo a bada la fuga di Vauquelin e Lipowitz, che non ha mai preso più di una trentina di secondi di vantaggio ed è stata infine annullata.

Testa a testa Ayuso - Onley allo sprint

Tutto si è così risolto in un testa a testa tra i big nei tre chilometri di salita finale all'Alto de Malhão, con il prevedibile assalto di Paul Seixas alla maglia gialla. Almeida ha fatto il forcing nella parte iniziale della scalata, ma senza ottenere granchè.

All'ultimo chilometro, la Decathlon ha preso l'iniziativa con Riccitello e Seixas, ma il francese non è riuscito a mettere in difficoltà Ayuso, apparso in controllo. Nel finale si è fatto avanti Oscar Onley, ma Ayuso ha replicato con grande determinazione e alla fine l'ha spuntata allo sprint per una manciata di centimetri, con il britannico e Seixas a seguire. Almeida è arrivato leggermente sfilato, quindi Riccitello e Gloag, con Vendrame all'11° posto e primo degli italiani.

Con questi risultati la classifica finale viene fissata con la vittoria di Ayuso, con Seixas a 14'' e Almeida a 59''.