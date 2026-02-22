Leonardo Fabbri prosegue il suo cammino nella stagione indoor, prendendo parte alle più prestigiose tappe del World Indoor Tour Gold. Dopo aver siglato la miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso, con la misura di 22,50 metri a Stellenbosch, e aver conquistato la vittoria nella tappa Gold di Liévin, il campione d’Europa si afferma con decisione tra i protagonisti assoluti della specialità.
Il percorso di Fabbri nel World Indoor Tour
Il lanciatore toscano ha disputato una serie di competizioni di altissimo livello, misurandosi con alcuni dei migliori specialisti mondiali.
Questi appuntamenti internazionali rappresentano tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento ai prossimi eventi clou, offrendo preziose occasioni di confronto tecnico e di crescita.
Prossimi impegni e contesto
Fabbri continuerà la sua stagione agonistica con la partecipazione a meeting internazionali e ai Campionati Italiani Assoluti indoor, in programma ad Ancona. L’obiettivo primario è raggiungere la massima condizione in vista degli appuntamenti più importanti dell’anno, inclusi i Mondiali indoor.
Contesto internazionale e prospettive
Il circuito World Indoor Tour Gold si conferma come uno dei palcoscenici più competitivi dell’atletica indoor. La partecipazione garantisce la presenza di atleti di calibro mondiale e offre la possibilità di ottenere bonus e wild card per i Campionati Mondiali.
La stagione agonistica rappresenta, quindi, un’opportunità unica per gli atleti italiani, tra cui Fabbri, di confrontarsi con l’élite e affinare la preparazione in vista degli imminenti appuntamenti iridati.
I Campionati Mondiali Indoor 2026 si terranno a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. La stessa arena ospiterà anche alcune tappe del circuito internazionale, offrendo così agli atleti un’occasione strategica di preparazione in un contesto di gara di alto profilo.