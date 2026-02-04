L’Italia ha ottenuto per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla Coppa del Mondo T20 di cricket. L’evento si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo. La nazionale italiana si trova ora inserita in un girone di ferro, che la vedrà affrontare avversarie di rilievo quali Inghilterra, Nepal, Bangladesh e Scozia.

Il calendario degli azzurri

L’esordio dell’Italia è fissato contro il Bangladesh. Successivamente, gli azzurri affronteranno la Scozia, il Nepal e infine l’Inghilterra. Le date e gli orari precisi delle partite verranno comunicati dagli organizzatori.

Questo appuntamento rappresenta un momento storico per il movimento del cricket italiano.

Un girone proibitivo, ma la qualificazione è già un traguardo

Il girone C, in cui è stata inserita l’Italia, è composto da avversarie tutte superiori nella classifica mondiale. Questo rende il cammino della nazionale italiana estremamente difficile. Tuttavia, la partecipazione stessa rappresenta un risultato storico e un traguardo significativo per il movimento del cricket in Italia.

Il contesto della qualificazione

La qualificazione dell’Italia è maturata grazie al secondo posto ottenuto nel girone finale europeo. La nazionale si è piazzata dietro all’Olanda e davanti a Jersey. Il piazzamento è stato determinato da un migliore Net Run Rate, nonostante la sconfitta subita contro i Paesi Bassi. Questo risultato segna la prima storica partecipazione italiana a un Mondiale T20.