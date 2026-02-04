La Williams ha ufficialmente svelato la livrea della nuova FW48, la monoposto destinata alla stagione di Formula 1 2026. L'evento si è tenuto nella sede di Grove, segnando un passo concreto per il team dopo settimane di attesa e ritardi che ne hanno compromesso la partecipazione ai test di Barcellona.

Design e piloti della FW48

La nuova veste cromatica, presentata tramite un render sviluppato internamente e non ancora definitivo, conferma la continuità stilistica degli ultimi anni. Il blu scuro e il nero dominano la base, arricchiti da inserti bianchi e azzurri su pance e ala posteriore, pensati per valorizzare i nuovi accordi commerciali.

La FW48 sarà affidata ai piloti Carlos Sainz e Alex Albon.

Nuovi partner e contesto tecnico

Tra le novità più significative spicca l'ingresso di Barclays come nuovo partner, che prende il posto di Santander, affiancato da Komatsu. Restano confermati Atlassian come main sponsor e Duracell, il cui logo è integrato sull'airbox. Il modello mostrato è un render preliminare; la vettura definitiva scenderà in pista per la prima volta in Bahrain, in occasione di un filming day propedeutico ai test ufficiali.

Sfide e strategie per la stagione 2026

Il contesto per la Williams rimane delicato. Ritardi nelle verifiche obbligatorie e nella produzione di componenti hanno escluso il team dalla sessione di test in Catalogna.

Per mitigare gli effetti di questi contrattempi, la squadra ha intensificato il lavoro al simulatore, concentrandosi su affidabilità e raffreddamento, aspetti tecnici profondamente rivisti.

Obiettivi ambiziosi nonostante le difficoltà

L'obiettivo primario dal Bahrain in poi sarà recuperare il tempo perso, sfruttando anche i dati dei team clienti Mercedes. Il 2026 rappresenta un passaggio chiave nel percorso di rilancio del team di Grove, che aveva sacrificato gran parte della stagione precedente per concentrarsi sulla nuova era regolamentare. Nonostante le sfide, le ambizioni restano elevate: la Williams punta almeno a confermare il quinto posto nel mondiale costruttori, forte di una line-up solida ed esperta.

Carlos Sainz si è dimostrato un valore aggiunto, contribuendo a risultati di prestigio anche con una vettura priva di sviluppi. La presentazione della livrea, descritta come un “vibrant gloss blue” con accenti neri, bianchi e rossi, è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno sottolineato come il 2026 sia “il prossimo passo verso la vetta”.