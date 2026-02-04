Mercoledì 4 febbraio 2026, la celebre pista Stelvio di Bormio ospita la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, evento che segna l'inizio dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'appuntamento è fissato per le ore 11.30, momento in cui i migliori specialisti della velocità inizieranno a testare il tracciato in preparazione della gara olimpica.

La prova non sarà trasmessa in televisione

La prova cronometrata non sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali tradizionali, né sarà disponibile in chiaro.

Questa decisione è legata ai diritti televisivi, che non comprendono gli allenamenti ufficiali tra gli eventi trasmissibili via etere.

Modalità di fruizione in streaming e diretta testuale

Per chi desidera seguire la prova, la visione sarà possibile in streaming attraverso le piattaforme Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, previa sottoscrizione di un abbonamento. In alternativa, OA Sport garantirà una diretta live testuale con aggiornamenti costanti.

Contesto tecnico e protagonisti attesi

La Stelvio si conferma una delle piste più impegnative del Circo Bianco, caratterizzata da pendenze estreme e salti spettacolari. Tra gli atleti italiani attesi spiccano il veterano Dominik Paris, già vincitore su questo tracciato, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

La competizione vedrà la presenza di temibili avversari internazionali, tra cui Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Vincent Kriechmayr e Ryan Cochran-Siegle, oltre ad altri big della disciplina.

Programma e gare future

Il programma olimpico prevede una seconda prova cronometrata maschile per giovedì 5 febbraio, sempre alle ore 11.30. Contemporaneamente, si svolgerà la prima prova femminile a Cortina d’Ampezzo. Le gare ufficiali, valide per l'assegnazione delle medaglie, sono in calendario per sabato 7 febbraio (discesa maschile) e domenica 8 febbraio (discesa femminile). Entrambe le competizioni avranno inizio alle ore 11.30 e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport.