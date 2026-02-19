Obereggen, località altoatesina nel comprensorio “Latemar‑Dolomites”, si prepara ad ospitare domenica 22 febbraio l’atteso “Raiffeisen Slopestyle Tour 26”. L'evento è organizzato dalla Freestyle Association, presieduta da Daniela Leintner, in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar S.p.A.

Il debutto stagionale è avvenuto con il “Park‑Battle”, promosso dalla società impianti insieme all’associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola. In quell’occasione, Simon Seehauser è stato incoronato “Best male snowboarder”, Chiara Bordignon “Best female snowboarder”, Cesare Zaniboni “Best freeskier”, mentre Michael Poi ha conquistato il premio “Best Trick” con una spettacolare evoluzione aerea “Double cork 1080”.

Il calendario prosegue con altri appuntamenti

Il programma del comprensorio Latemar‑Dolomites proseguirà nei mesi successivi. Sabato 14 e domenica 15 marzo, lo Snowpark ospiterà una tappa della Coppa Italia FISI‑Italian Freeski Tour, organizzata in collaborazione con Valbelluna Asd Freeski e Ski Team Fassa. Sabato 28 marzo sarà la volta del Go‑Shred Bingo, evento ideato dalla società tedesca di Stoccarda, con ostacoli di diverso livello e kicker lungo il percorso slopestyle, dove freeskier e snowboarder si sfideranno eseguendo trick spettacolari.

Chiusura originale per la stagione

La stagione si concluderà l’11 aprile con lo Sgolf Latemar Snowpark, un format originale ideato dall’associazione Skateboardproject.

Ogni struttura dello snowpark sarà trattata come una buca di un percorso da golf. Il rider dovrà eseguire un trick specifico su ciascuna struttura e riceverà un punteggio in base al numero di tentativi necessari. Come nel golf, vincerà chi totalizzerà meno punti, ossia utilizzerà meno tentativi.

Obereggen: uno snowpark di riferimento

Obereggen, situata nel cuore del comprensorio Latemar‑Dolomites a circa venti minuti da Bolzano, è uno degli snowpark più attrezzati e frequentati dell’Alto Adige. Il calendario invernale prevede una serie di eventi dedicati allo snowboard e al freestyle, sia diurni sia notturni, con un’offerta che coinvolge atleti e appassionati di diverse discipline.