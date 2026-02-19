Alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, il 19 febbraio è andata in scena la prima manche della sprint maschile di sci alpinismo sul tracciato della Stelvio a Bormio. L’atleta spagnolo Oriol Cardona Coll ha dominato la batteria, imponendosi con il tempo di 2:37.96. L’unico italiano in gara, Michele Boscacci, ha chiuso in quinta posizione a +12,83, non riuscendo a qualificarsi per le semifinali.

La gara: svolgimento e risultati

La sprint maschile si è svolta nella mattinata del 19 febbraio 2026, con le batterie di qualificazione iniziate alle ore 10:30.

Nella prima heat, Cardona Coll ha registrato il miglior tempo (2:37.96), precedendo Ot Ferrer (+3.36) e Pablo Giner Dalmasso (+4.41), che hanno ottenuto l’accesso diretto alle semifinali. Anche il cinese Luer Bu, quarto, è stato ripescato come lucky loser (+5.93). Michele Boscacci, quinto a +12.83, è stato eliminato.

Sci alpinismo: debutto e formato della sprint

La sprint maschile di sci alpinismo ha debuttato nel programma olimpico a Milano‑Cortina 2026. La prova, che si articola in una salita, una sezione a piedi e una discesa, ha una durata media di circa tre minuti e mezzo per batteria. L’Italia ha schierato Michele Boscacci come unico rappresentante maschile, affiancato dalle azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada nella gara femminile.

Analisi dei tempi e qualificazioni

