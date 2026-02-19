Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati designati portabandiera dell’Italia per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. L’evento si svolgerà domenica sera all’Arena di Verona.

La biatleta friulana, protagonista del primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano nell’inseguimento e vincitrice dell’argento nella staffetta mista, si conferma tra le interpreti internazionali più autorevoli della disciplina. Vittozzi è anche un simbolo di resilienza, avendo superato un grave infortunio che l’ha tenuta lontana dalle competizioni per l’intera stagione 2024/2025.

Al suo fianco, Davide Ghiotto, eccellenza del pattinaggio di velocità. Ghiotto è stato protagonista dell’oro nell’inseguimento a squadre, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio venti anni dopo Torino 2006.

La coppia rappresenta una delegazione che ha già ottenuto ventisei podi, facendo di Milano‑Cortina 2026 l’edizione invernale più vincente di sempre per i colori azzurri. Sotto le volte millenarie dell’Arena di Verona, il tricolore sarà affidato a due atleti emblematici di questa rassegna, a suggellare settimane di emozioni, record e medaglie che hanno proiettato l’Italia ai vertici dello sport invernale mondiale.

Il contesto della scelta

La cerimonia di chiusura si terrà all’Arena di Verona, monumento storico e simbolo culturale, trasformato per l’occasione in palcoscenico per l’evento finale dei Giochi.

L’inizio è previsto per le ore 20. La scelta di Vittozzi e Ghiotto come portabandiera riflette non solo i loro eccezionali risultati sportivi, ma anche il valore simbolico della loro presenza: lei, esempio di determinazione e ritorno al successo dopo un grave infortunio; lui, protagonista di una vittoria storica nel pattinaggio di velocità.

L’Arena di Verona, palcoscenico dell’evento

La cerimonia di chiusura si svolgerà domenica 22 febbraio alle ore 20 all’Arena di Verona. L’Arena, con la sua storia millenaria, è stata allestita per garantire accessibilità e ospitare un grande show che celebra la cultura italiana, la bellezza in movimento e la conclusione di un’edizione olimpica storica. L’evento unirà sport e spettacolo, con la partecipazione di ospiti d’eccezione.