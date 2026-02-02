Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 prenderanno ufficialmente il via con la cerimonia d’apertura venerdì 6 febbraio. Tuttavia, l’attività sportiva inizierà in anticipo, mercoledì 4 febbraio, con le prime prove e gare di alcune discipline.

Prime competizioni prima dell’inaugurazione

Mercoledì 4 febbraio, alle ore 11.30, è prevista la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di sci alpino sulla pista Stelvio di Bormio. Nello stesso giorno, avranno inizio anche il torneo di doppio misto di curling e le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino.

Il giorno seguente, giovedì 5 febbraio, l’Italia farà il suo esordio nel curling contro la Corea del Sud. In questa giornata, le donne dello sci alpino affronteranno la prima prova cronometrata sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Proseguiranno inoltre le prove di slittino e prenderà il via il torneo femminile di hockey su ghiaccio, con la nazionale italiana impegnata contro la Francia.

Venerdì 6 febbraio, giorno della cerimonia d’apertura, saranno ancora in programma gare di curling, con l’Italia che affronterà Svizzera ed Estonia. Si terranno inoltre prove cronometrate di sci alpino maschile e femminile, oltre ad altri appuntamenti sportivi.

Contesto e calendario generale

I Giochi si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, coinvolgendo Lombardia, Veneto e Trentino‑Alto Adige.

Le gare saranno distribuite in numerose località, tra cui Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun‑Anterselva. Saranno assegnati 116 titoli in sedici discipline, con l’importante debutto dello sci alpinismo.

Il programma agonistico delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si estende quindi dal 4 al 22 febbraio. Le prime medaglie verranno assegnate sabato 7 febbraio, confermando l’avvio anticipato del programma sportivo con gare di curling e hockey su ghiaccio che inizieranno prima dell’inaugurazione ufficiale.