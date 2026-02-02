Il programma di domenica 22 febbraio delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 prevede gare decisive e la cerimonia di chiusura. L'evento offrirà indicazioni chiare su dove seguirlo in TV, streaming e tramite diretta testuale.

Programma gare e cerimonia di chiusura

La giornata si aprirà alle 10:00 con la terza manche del bob a quattro maschile e, in contemporanea, la 50 km in tecnica classica mass start femminile di sci di fondo. Alle 11:05 è in programma la finale per l’oro del torneo femminile di curling. Seguirà alle 12:12 la quarta manche del bob a quattro maschile.

Alle 14:10 si disputerà la finale per l’oro del torneo maschile di hockey su ghiaccio. L’orario della cerimonia di chiusura non è ancora stato definito.

Modalità di visione: TV, streaming e diretta testuale

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 e RaiSport HD, gratuitamente e in chiaro. In streaming saranno disponibili su Rai Play, Rai Play Sport 1‑3 (gratuiti), Eurosport 1‑2, Discovery+ e DAZN (per gli abbonati). OA Sport garantirà una diretta live testuale.

Contesto generale dei Giochi

Le Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 22 febbraio. La cerimonia d’apertura si terrà allo Stadio San Siro di Milano e in Piazza delle Medaglie a Cortina d’Ampezzo, mentre la cerimonia di chiusura si svolgerà all’Arena di Verona.

Sono in palio 116 titoli in sedici discipline, con l’esordio dello sci alpinismo e sette eventi in più rispetto a Pechino 2022. Le competizioni si svolgono in diverse località tra Lombardia, Veneto e Trentino‑Alto Adige, tra cui Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun‑Anterselva.