Raffaele Palladino ha lanciato un appello chiaro alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Godiamoci la serata, andiamo in campo in 23 più 23 mila. Voglio uscire dal campo senza rimpianti”. Il tecnico dell’Atalanta ha sottolineato la difficoltà dell’impresa, ma ha voluto trasmettere fiducia: “Rimontare due gol di svantaggio non è un’impresa facile, perché il Borussia Dortmund è a un livello altissimo. Ma non ci crediamo solo noi, ci crede tutta la città”.

Dettagli tattici e ambizioni

Palladino ha richiamato l’attenzione sui dettagli: “Non possiamo prendere gol al primo minuto, ce ne sono a disposizione cento.

Dovremo stare attenti a tutto, dai dettagli ai piazzati”. Ha poi evidenziato il valore della competizione: “In palio c’è un sogno che vorremmo si realizzasse. Sono partite che ti fanno crescere: se dovesse andar male, ci concentreremo sulle altre due competizioni che sono altrettanto importanti per noi”.

Contesto e prospettive

Il tecnico ha voluto coinvolgere l’intera città nel sogno europeo, sottolineando che la fiducia non è solo interna: “Ma non ci crediamo solo noi, ci crede tutta la città”. L’Atalanta si prepara dunque a una serata carica di emozioni, con l’obiettivo di ribaltare il 2‑0 subito all’andata.

La sfida di Champions League

La partita di ritorno è in programma mercoledì 25 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 18.45. L’Atalanta dovrà ribaltare il risultato dell’andata per accedere agli ottavi di finale di Champions League.